यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

Disha Patani: एक्ट्रेस दिशा पाटनी के लिए यह समय इमोशनली बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपने दो प्यारे पालतू जानवरों को खो दिया है। ‘वेलकम टू द जंगल’ की एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी डॉग बेला और बिल्ली जैस्मीन के लिए दिल को छू लेने वाले पोस्ट शेयर किए, जिससे उनके फैंस भी दुखी हो गए।

दिशा पाटनी ने बेला और जैस्मीन के लिए दिल से लिखे मैसेज शेयर किए

दिशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने दोनों पालतू जानवरों की प्यारी तस्वीरें और इमोशनल मैसेज शेयर किए, जिनसे उनके और जानवरों के बीच के गहरे रिश्ते का पता चलता है।

अपनी डॉग बेला को याद करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि बेला ने उनकी ज़िंदगी खुशियों और रंगों से भर दी थी। उन्होंने बेला का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके घर को चुना और उन्हें ‘मां’ बनने का एहसास कराया। दिशा ने कहा कि बेला ने उन्हें बिना शर्त प्यार का असली मतलब सिखाया और वह उसकी आँखों में पूरी दुनिया देख सकती थीं। उसे “मेरी सबसे प्यारी बच्ची” कहते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वह उसे हमेशा याद करेंगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

“तुम हमेशा मेरी प्रिंसेस रहोगी”

अपनी पालतू बिल्ली जैस्मीन को श्रद्धांजलि देते हुए, दिशा ने साथ बिताए खूबसूरत पलों के लिए आभार जताया। उन्होंने जैस्मीन को सबसे प्यारी बच्ची बताया और कहा कि उसकी मां बनना उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक था।

एक्ट्रेस ने याद किया कि कैसे जैस्मीन के छोटे-छोटे पंजों का उनके हाथों को छूना उन्हें बेपनाह खुशी देता था। उन्होंने अपना इमोशनल मैसेज यह कहते हुए खत्म किया कि जैस्मीन हमेशा उनकी प्रिंसेस रहेगी और हमेशा उनके दिल में रहेगी।

फैंस इमोशनल और कन्फ्यूज्ड

चूंकि दिशा ने एक ही दिन बेला और जैस्मीन दोनों के लिए पोस्ट शेयर किए, इसलिए कई सोशल मीडिया यूज़र्स सोचने लगे कि क्या दोनों पालतू जानवरों की मौत लगभग एक ही समय पर हुई है।

जहां कई फैंस इन इमोशनल पोस्ट को देखकर हैरान रह गए, वहीं दूसरों ने कमेंट सेक्शन में प्यार, हिम्मत और संवेदना भरे मैसेज की झड़ी लगा दी। कई लोगों ने बेला और जैस्मीन के लिए प्रार्थना की और एक्ट्रेस को इस दुखद समय में हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।