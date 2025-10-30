TMKOC Komal Bhabhi: TMKOC की ‘कोमल भाभी’ की जवानी की तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश, खूबसूरती में देती थीं बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर

TMKOC Komal Bhabhi: भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) हमेशा इस सूची में सबसे ऊपर रहता है। असित कुमार मोदी द्वारा निर्देशित यह शो अक्सर अपने कलाकारों के लिए सुर्खियाँ बटोरता है। जहाँ प्रशंसक आमतौर पर दया भाभी और बबीता जी के बारे में बात करते हैं,

वहीं इस बार अंबिका रंजनकर द्वारा अभिनीत कोमल भाभी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। हाल ही में, अंबिका की पुरानी थ्रोबैक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिन्हें देखकर प्रशंसक दंग रह गए हैं।

युवा अवतार प्रशंसकों को हैरान कर रहा

सालों से TMKOC का अभिन्न हिस्सा रहीं अंबिका अपने जवानी के दिनों में बिल्कुल अलग दिखती हैं। उनकी थ्रोबैक तस्वीरों में वह एक दुबली-पतली और खूबसूरत युवती के रूप में दिखाई देती हैं, जो स्वाभाविक आकर्षण और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। उन तस्वीरों में उनकी सादगी भरी लेकिन लाजवाब खूबसूरती किसी को भी दोबारा देखने पर मजबूर कर सकती है।

कथित तौर पर ये तस्वीरें अंबिका ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं, जिसमें प्रशंसकों को उनकी युवा और दमकती हुई झलक दिखाई दे रही है। उनके पहले और अब के लुक की तुलना करने पर, यह स्पष्ट है कि 55 वर्षीय अभिनेत्री में पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। फिर भी, उनका भावपूर्ण अभिनय और आकर्षण दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है।

17 साल और 4,480 एपिसोड का दमदार प्रदर्शन

दिलीप जोशी (जेठालाल) की तरह, अंबिका रंजनकर भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रही हैं। उन्होंने 17 सालों से ज़्यादा समय तक कोमल हाथी का किरदार निभाया है और लगभग 4,480 एपिसोड में दिखाई दी हैं – जो प्रशंसकों के बीच उनके समर्पण और लोकप्रियता का एक सच्चा प्रमाण है। इतने सालों बाद भी, अंबिका पर्दे पर अपनी बुद्धि, गर्मजोशी और सदाबहार आकर्षण से दिल जीतती रहती हैं।

