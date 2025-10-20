अब तक का सबसे घटिया गाना? Diljit Dosanjh के ‘कुफर’ पर भड़के फैंस; मानुषी छिल्लर के योगा डांस सीन ने मचाया बवाल

Diljit Dosanjh: पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपने आगामी 2025 एल्बम ‘ऑरा’ का बहुप्रतीक्षित गाना ‘कुफर’ रिलीज़ किया है, जो 14 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था। जहाँ प्रशंसक इस गाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वहीं ऐसा लग रहा है कि यह गाना उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है – बल्कि सोशल मीडिया पर इसकी आलोचनाओं की लहर दौड़ गई है।

प्रशंसक क्यों निराश हैं

इस संगीत वीडियो में अभिनेत्री मानुषी छिल्लर का एक विशेष कैमियो है, लेकिन उनके कई दृश्यों की कड़ी आलोचना हुई है। वीडियो में, मानुषी नृत्य कोरियोग्राफी के साथ समूह योगा मूव्स करती नज़र आ रही हैं, और कई दर्शकों को लगता है कि यह सीक्वेंस “योगा को कामुक” बना देता है, जिससे दर्शकों का एक वर्ग नाराज़ हो गया है।

कोरियोग्राफी आलोचनाओं के घेरे में

प्रशंसकों ने सवाल उठाया कि इस तरह की कोरियोग्राफी फाइनल कट में कैसे शामिल हो गई, खासकर जब दिलजीत की उच्च कलात्मकता बनाए रखने की प्रतिष्ठा है। मानकों के अनुसार। मानुषी गुलाबी लेस वाले जंपसूट और पंखदार बूट्स पहने हुए दिखाई दे रही हैं, और लेग रेज (उत्तानपादासन) और संतुलन जैसे कई योगासन कर रही हैं।

वीडियो के क्लिप रेडिट पर वायरल होने के बाद, यूज़र्स ने तीखी आलोचनाओं से कमेंट्स की बाढ़ ला दी। एक ने लिखा, “यह शायद अब तक देखे गए सबसे खराब संगीत वीडियो में से एक है।” एक और ने कहा, “यह अनावश्यक और अरुचिकर है। योग महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षित स्थानों में से एक है – और अब उसे भी कामुक बनाया जा रहा है।”

तीसरी टिप्पणी में लिखा था, “आजकल कोरियोग्राफर क्या सोच रहे हैं?” दूसरों ने सीधे मानुषी पर निशाना साधते हुए कहा, “मानुषी अभिनय के अलावा सब कुछ कर रही हैं!”

मानुषी छिल्लर की प्रतिक्रिया

कुफ़र में उनकी सीमित भूमिका और विवादास्पद दृश्यों के बारे में पूछे जाने पर, मानुषी ने सोच-समझकर जवाब दिया: मैंने हमेशा उन लोगों की प्रशंसा की है जो शिक्षा को महत्व देते हैं। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि सच्चा ज्ञान कला और अभिव्यक्ति के हर रूप का सम्मान करने में निहित है। दुनिया को विचारकों और रचनाकारों, दोनों की ज़रूरत है — और जब वे दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो दोनों ही कमतर नहीं होते।”

दिलजीत के लिए एक दुर्लभ चूक?

दिलजीत दोसांझ अपनी अनूठी संगीत शैली और आकर्षण के लिए अपार लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुफ़र अपने दर्शकों के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित करने में चूक गए हैं। क्या यह विवाद इस गाने को और लोकप्रिय बनाता है या इसकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुँचाता है — यह तो समय ही बताएगा।