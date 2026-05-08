Kanika Maheshwari: टीवी की फेमस एक्ट्रेस ने छोड़ा पति का साथ, अब अकेले बेटे को दे रही हैं आलीशान जिंदगी

Kanika Maheshwari: टेलीविज़न के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक, कनिका माहेश्वरी एक बार फिर ध्यान खींच रही हैं — न सिर्फ़ अपने एक्टिंग करियर के लिए, बल्कि अपनी इंस्पायरिंग पर्सनल जर्नी के लिए भी। अभी टीवी शो सहर होने को है में नज़र आ रही एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने करियर, मदरहुड और अपने पति से दर्दनाक अलगाव के बारे में खुलकर बात की।

एक कैंडिड इंटरव्यू के दौरान, कनिका ने दीया और बाती हम को अपने करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। एक्ट्रेस ने 2024 में अंकुर घई के साथ अपनी 12 साल की शादी खत्म करने के बाद सिंगल मदर होने की चुनौतियों के बारे में भी इमोशनल होकर बात की।

“जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, तो अलग होना बेहतर लगता है”

कनिका ने बताया कि इतने लंबे रिश्ते से दूर जाने का फैसला करना आसान नहीं था। अलगाव के बारे में सोचते हुए, उन्होंने माना कि यह उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक था।

एक्ट्रेस के मुताबिक, जब दो लोग एक-दूसरे से बात करना और समझना बंद कर देते हैं, तो कभी-कभी अलग होना ही बेहतर ऑप्शन बन जाता है। इमोशनल मुश्किलों के बावजूद, कनिका कहती हैं कि उन्होंने रिश्ते में दुखी रहने के बजाय शांति और सेल्फ-रिस्पेक्ट को चुना।

माँ और पिता दोनों रोल में बैलेंस बनाना

एक्ट्रेस ने अपने बेटे को अकेले पालने की असलियत के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि सिंगल मदरहुड में लगातार इमोशनल और प्रैक्टिकल चैलेंज आते हैं। कनिका ने बताया कि जैसे-जैसे उनका बेटा बड़ा होता है, उन्हें अक्सर उसकी ज़िंदगी में माँ और पिता दोनों का रोल निभाना पड़ता है —

कभी प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली, तो कभी ज़रूरत पड़ने पर सख्त और ज़िम्मेदार भी रहना। भले ही यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वह हर चैलेंज को मज़बूती और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रही हैं।

प्रेग्नेंसी एक सरप्राइज़ की तरह आई

एक और पर्सनल याद शेयर करते हुए, कनिका ने बताया कि उनकी प्रेग्नेंसी पूरी तरह से अनप्लांड थी। उन्होंने याद किया कि लंदन से लौटने पर उन्हें पता चला कि वह दीया और बाती हम की शूटिंग के दौरान एक बच्चे की उम्मीद कर रही हैं।

एक्ट्रेस ने कहा कि शो के मेकर्स ने उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान उनके साथ बहुत केयर और सपोर्ट किया। असल में, काम के प्रति उनका डेडिकेशन इतना था कि डिलीवरी के सिर्फ़ 12 दिन बाद ही वह शूटिंग सेट पर लौट आईं।

अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना

पति से अलग होने के बाद भी, कनिका ने एक आरामदायक और लग्ज़री लाइफस्टाइल बनाए रखी है। टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स और प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स के ज़रिए, वह अपने बेटे को एक खुशहाल और सुरक्षित ज़िंदगी देने में कामयाब रही हैं।

एक्ट्रेस ने यह भी माना कि सिंगल मदर होने के कारण अक्सर समाज उन्हें बेवजह जज करता है। हालाँकि, उन्होंने यह साफ़ किया कि अब उन पर बुराई का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने बच्चे, करियर और अपनी खुशी पर फ़ोकस कर रही हैं।