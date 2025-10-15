ASI Sandeep Lather Suicide Case: परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार, केस दर्ज करने की मांग, परिवार से मिलने पहुंचे सीएम नायब सैनी

मंगलवार दोपहर संदीप लाठर ने किया था सुसाइड, आईपीएस पूरन कुमार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

ASI Sandeep Lather Suicide Case, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल में कार्यरत एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। एएसपी प्रतीक अग्रवाल मंगलवार देर रात तक परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए मनाने में लगे रहे, लेकिन परिजन पहले केस दर्ज करने की मांग पर अडे रहे। अब सीएम नायब सैनी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे है। इससे पहले इनेलो नेत्री नैना चौटाला भी संदीप के परिजनों से मिली और घटना पर दुख जताया। लाठर मूल रूप से जींद के जुलाना के रहने वाले थे। वह रोहतक में अपने मामा के घर पर रहते थे।

संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर करीब एक बजे गांव लाढोत से धामड़ रोड़ पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया और 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है।

केस दर्ज करने की मांग पर अड़े परिजन

सुसाइड करने की सूचना पर पुलिस व परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए डेड हाउस लेकर जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोगों ने शव को सरकारी गाड़ी में डालने की बजाय ट्रैक्टर ट्राली में रखवाया और मामा के घर ले गए। परिजनों ने कहा कि जब तक केस दर्ज नहीं होगा, पोस्टमॉर्टम नहीं करने देंगे। एएसआई संदीप लाठर का शव अभी गांव लाढोत में उसके मामा के घर में रखा हुआ है। वहीं स्थानीय कुछ नेता लगातार मामले में नजर बनाए हुए है।

नरेंद्र बिजारणिया के विश्वासपात्र रहे संदीप

एएसआई संदीप लाठर को तत्कालीन एसपी आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया का विश्वासपात्र माना जाता रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर केस समेत कई बड़ी वारदात को सुलझाने में एएसआई संदीप की भूमिका रही। कई ईनामी बदमाशों को भी संदीप लाठर ने पकड़ा था। एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटाने के बाद संदीप काफी भावुक थे।

20 साल पहले पिता की हो चुकी मौत

एएसआई संदीप लाठर के पिता दयानंद की करीब 20 साल पहले छोटी दिवाली पर ट्रेन से पैर फिसलने के बाद मौत हो गई थी, जबकि संदीप की मां उसके साथ ही रहती है। इसे संयोग कहेंगे कि संदीप ने भी छोटी दिवाली से 4 दिन पहले सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

