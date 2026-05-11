Suvendhu Adhikari PA Murder: फर्जी नंबर प्लेट, क्लोन कार और प्रोफेशनल शूटर… PA मर्डर केस में सामने आई खौफनाक साजिश

Suvendhu Adhikari PA Murder: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले राज सिंह उर्फ ​​चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत की गई।

6 मई की रात को उत्तरी 24 परगना के मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने के बाद, इस सनसनीखेज वारदात ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया था।

हत्या की वारदात कैसे हुई?

जांचकर्ताओं के अनुसार, नकाबपोश हमलावरों ने मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की SUV को रोका और फिर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने इस वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया और हत्या के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए।

इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने बाद में बिहार के बक्सर जिले से दो और संदिग्धों—मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य—को हिरासत में ले लिया।

पुलिस का मानना ​​है कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र के पेशेवर शूटरों को हायर किया गया था।

UPI ट्रांजेक्शन बना सबसे बड़ा सुराग

बेहद बारीकी से की गई योजना के बावजूद, आरोपियों से एक ऐसी बड़ी चूक हो गई, जिसने आखिरकार इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया।

चांदी जैसे रंग की एक हैचबैक कार में भागते समय, शूटरों ने बाली टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने के बजाय UPI ट्रांजेक्शन के जरिए टोल टैक्स का भुगतान किया। जांचकर्ताओं ने इस ट्रांजेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर को ट्रैक किया, जो इस मामले में पुलिस को मिला पहला सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ।

टोल प्लाजा पर लगे हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरों में कार और उसके अंदर बैठे संदिग्धों की साफ तस्वीरें कैद हो गईं, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिली।

फर्जी नंबर प्लेट और ‘क्लोन कार’ की साजिश

जांचकर्ताओं ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गुमराह करने की एक बेहद शातिर कोशिश का भी पर्दाफाश किया है। अपराध में इस्तेमाल की गई चांदी रंग की हैचबैक कार पर एक फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जिसे सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड एक असली वाहन के नंबर से कॉपी किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर एक ऑनलाइन वाहन बिक्री पोर्टल का इस्तेमाल करके किसी दूसरी कार की तस्वीरें हासिल की थीं और अपनी पहचान छिपाने के लिए उस कार की ‘क्लोन नंबर प्लेट’ तैयार कर ली थी।

हालांकि, तकनीकी निगरानी, ​​CCTV फुटेज और डिजिटल फुटप्रिंट्स ने आखिरकार इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

राज सिंह उर्फ ​​चंदन कौन है? मुख्य आरोपी, राज सिंह उर्फ ​​चंदन, बलिया के आनंद नगर का रहने वाला है और बताया जाता है कि वह क्षत्रिय महासभा का महासचिव है।

पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले 2020 में एक अंडा व्यापारी की हत्या का आरोप लगा था और वह फिलहाल ज़मानत पर बाहर था।

राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के साथ उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, राज सिंह एक BJP नेता की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ गया था और लौटते समय उसे अयोध्या के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

बिहार और पूर्वांचल शूटर नेटवर्क की जांच जारी

जांच एजेंसियों को शक है कि इस मामले में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े एक बड़े अंतर-राज्यीय आपराधिक नेटवर्क का हाथ हो सकता है।

पुलिस फिलहाल राज सिंह के बक्सर के शूटरों के साथ कथित संबंधों की जांच कर रही है और इस हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्धों को कथित तौर पर कोलकाता ले जाया गया है, जहाँ उनसे हत्या के मकसद, वित्तीय लेन-देन और उस साज़िश के बारे में पूछताछ की जा रही है जिसके चलते चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई।

जांच जारी है

यह हत्या का मामला अब हाल के दिनों की सबसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक अपराध जांचों में से एक बन गया है। अधिकारी इस सुनियोजित हमले के पीछे की पूरी साज़िश का पर्दाफाश करने के लिए कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन के सुराग, CCTV फुटेज और डिजिटल सबूतों की जांच कर रहे हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।

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