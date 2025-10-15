Fake Note On Diwali : त्योहारो में नकली नोटों का नेटवर्क शुरू ,आप भी रहे सावधान

Fake Note On Diwali(आज समाज) : मार्केट में नकली नोटों का नेटवर्क भी तेजी से फैल रहा है। असल में, महाराष्ट्र के सांगली में एक नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई में, महाराष्ट्र पुलिस ने 1.11 करोड़ रुपये की नकली करेंसी जब्त की है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस घटना ने दिवाली के दौरान मार्केट में नकली नोटों की भरमार को लेकर लोगों का शक और बढ़ा दिया है। तो, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि असली और नकली नोटों की पहचान कैसे करें।

MANI ऐप लॉन्च

RBI ने नकली नोटों की पहचान करने के लिए MANI ऐप लॉन्च किया है। यह एक नकली नोट डिटेक्टर ऐप है। नकली नोट की पहचान करने के लिए, ऐप खोलें और नोट को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद, ऐप तुरंत आपको बता देगा कि नोट असली है या नकली। इस ऐप की खास बात यह है कि यह फटे और पुराने नोटों की भी पहचान कर सकता है।

नोट के सिक्योरिटी फ़ीचर कैसे करें चेक

असली और नकली नोट की पहचान करने के लिए, नोट के सिक्योरिटी फ़ीचर खुद चेक करें। असली नोट में एक चमकदार सिक्योरिटी लाइन होती है जिस पर भारत और RBI लिखा होता है। इसके अलावा, गांधीजी की फ़ोटो के पास एक वॉटरमार्क होता है, जो लाइन के अंदर साफ़ दिखता है। असली नोट में गांधीजी का चश्मा भी होता है और नोट के किनारे पर बहुत छोटे अक्षरों में RBI, भारत और 500 लिखा होता है।

UV टेस्ट

आप UV टेस्ट का इस्तेमाल करके असली और नकली नोट की जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास UV लाइट नहीं है, तो आप अपने फ़ोन की टॉर्च के सामने नीले या बैंगनी रंग का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का टुकड़ा रख सकते हैं। असली नोट पर धागा और सीरियल नंबर हल्की नीली या हरी लाइट में चमकेंगे। हालांकि यह तरीका 100% सही नहीं है, लेकिन शुरुआती पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोटों का कागज

असली और नकली नोट में फर्क करने के लिए, कोई भी नोट को हाथ में पकड़कर भी उसकी क्वालिटी पहचान सकता है। असली नोटों का कागज मजबूत और टिकाऊ होता है, जबकि नकली नोट पतले और खराब क्वालिटी के होते हैं, और मोड़ने या रगड़ने पर उनका रंग उड़ जाता है।

