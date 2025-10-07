Fake ghee seized in Delhi which links to Jind : दिल्ली में पकड़ा नकली घी, तार जींद से जुड़े, ढूढ़ते रहे फैक्टरी

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई तथा पनीर के भरे संैपल

दूसरी बार दिल्ली में नकली देशी घी को लेकर जुड़े जींद से तार

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। दिल्ली में पकड़े गए नकली देशी घी के तार एक बार फिर जींद से जुड़े हैं। जैसे ही मामला सामने आया तो खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम भी सतर्क हो गई और शहर में मिठाइयों तथा पनीर के सात सैंपल भरे। जिन्हें जांच के लिए लैबोरटरी भेजा गया। हालांकि जींद में नकली घी तैयार करने वाली फैक्टरी की जानकारी हासिल नही हो सकी है व दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, उसकी भी जानकारी स्थानीय पुलिस नही है।

गौरतलब है कि दिल्ली में नकली देशी घी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जींद से घी स्पलाई हो रहा था। जिसमें मुख्य सरगना का नाम मुकेश गोयल के रूप में बताया गया है। जिसके बाद नकली देशी घी फैक्टरी की तलाश शुरू हुई लेकिन कहीं कोई सुराग नही लगा। दिल्ली पुलिस इस मामले में जींद में आ कर क्या कार्रवाई कर गई, इस बारे में भी जानकारी हासिल नही हुई। बावजूद इसके पुलिस जांच में जुटी है।

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने भरे मिठाइयो के सैपल

त्यौहारों के सीजन में मिलावट तथा घटिया खाद्य पदार्थों को लेकर जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने डा. योगश कादियान के नेतृत्व में अमरहेड़ी रोड तथा पटियाला चौक पर मिठाइयों की दुकानों पर दस्तक दी। अमरहेड़ी रोड से टीम ने पनीर के तीन, मिल्क बर्फी, क्रीम का एक-एक तथा खोया बर्फी के दो संैपल भरे। पटियाला चौक से पेठा मिठाई का एक संैपल भरा गया। जिन्हें टीम ने जांच के लिए लैबोरेटरी भेज दिया गया। संैपल रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी।

नकली देशी घी को लेकर बदनाम रहा है जींद

नकली देशी घी के मामले में जींद बदनाम रहा है। पूर्व में भी दिल्ली क्राइम पुलिस ने सब्जी मंडी के निकट नकली देशी घी की फैक्टरी पकड़ी थी। आधा दर्जन के लगभग नकली घी के मामले पूर्व में पकड़े जा चुके हैं। आरोपित छुटने के बाद फिर से मिलवटी नकली देशी घी के कारोबार में उतर आते हैं। दिल्ली मे नकली घी के तार जीद से जुडने का यह दूसरा मामला है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. योगेश ने बताया कि खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग को तेज कर दिया है। त्यौहारों के सीजन में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। शहर में दो स्थानों से मिठाइयों तथा पनीर के सात सैपल भरे गए हैं। शहर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस की इस मामले में हरसंभव सहायता की जाएगी।

यह भी पढ़े:- Rain Damaged Paddy Bags in Market : जीरकपुर में बारिश से मंडी की धान की बोरियाँ खराब होने के कगार पर, किसानों में गुस्सा