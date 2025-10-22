Punjab Crime News : मोगा में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़

200 किलो नकली घी बरामद, पुलिस को मिली थी शिकायत, मौके से यूपी के चार लोग काबू

Punjab Crime News (आज समाज), मोगा : मोगा पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर की गई छापेमारी में बाघापुराना के रिहायशी इलाके में चल रही नकली घी बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस संबंध में पुख्ता सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में कुछ समय से नकली घी बनाकर उसे बड़ी मात्रा में बाजार में बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं नकली घी के डिब्बों पर ब्रांडेड कंपनी के लेवल लगाए जा रहे हैं।

फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर की छापेमारी

इस फैक्टरी में नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा था। पीसीआर इंचार्ज खेमचंद पराशर की अगुवाई में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से लगभग 200 किलो नकली घी और ब्रांडेड पैकिंग बॉक्स बरामद किए हैं। पुलिस ने फूड सेफ्टी आॅफिसर को मौके पर बुलाकर सभी सामान और तैयार नकली घी को जब्त कर सैंपलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस तरह का नकली घी लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता था।

इस तरह सीखा नकली घी बनाना

मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर यह कारोबार शुरू किया था। वे रिफाइंड आॅयल, डालडा और केमिकल मिलाकर नकली घी तैयार करते थे और उसे असली ब्रांड के नाम पर ऊंचे दामों में बाजार में बेचते थे। सूत्रों के अनुसार मकान मालिक की बाघापुराना में किराने की दुकान है। पहले भी उसकी दुकान से भारी मात्रा में नकली देसी घी बरामद किया जा चुका है। आरोप है कि वह किराने की दुकान की आड़ में नकली देसी घी बनाकर बाजार में बेचता था।

