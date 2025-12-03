Karnal News : फैक्टरी मालिक लगाया फंदा, महिला कर्मचारी के नाम पर लिया था 13 लाख का लोन

Karnal News : फैक्टरी मालिक लगाया फंदा, महिला कर्मचारी के नाम पर लिया था 13 लाख का लोन

Karnal News, (आज समाज), करनाल : करनाल शहर के रामनगर क्षेत्र में डिस्पोजल फैक्ट्री चलाने वाले और बैंक में कार्यरत एक व्यक्ति ने मंगलवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रविंद्र मेहता के रूप में हुई है। पुलिस ने एफएसएल टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया।

फैक्ट्री मालिक का सीमा पर गहरा भरोसा था

जांच में सामने आया कि रविंद्र ने अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मचारी सीमा के दस्तावेजों के आधार पर करीब 3–4 महीने पहले 12–13 लाख रुपये का लोन लिया था। सीमा भी रामनगर की रहने वाली है। सीमा के परिवार के मुताबिक, फैक्ट्री मालिक का उस पर गहरा भरोसा था और इसी विश्वास पर सीमा ने दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, लेकिन सीमा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके नाम पर इतना बड़ा लोन स्वीकृत हो सके।

जब लोन स्वीकृत हुआ, तो बैंक ने गहनों की जांच क्यों नहीं की?

सीमा के भाई और पिता ने बताया कि मंगलवार को बैंक अधिकारी घर पहुंचे और बताया कि सीमा के नाम पर लोन लिया गया है तथा गिरवी रखे गए गहने नकली पाए गए हैं। परिजनों का सवाल है कि जब लोन स्वीकृत हुआ, तो बैंक ने गहनों की जांच क्यों नहीं की? गलती हमारी बेटी की नहीं, लोन मंजूर करने वालों की है। लोन लेने वाला स्वयं बैंक में गोल्ड चेकर था।

नकली सोने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था : सीमा

सीमा के अनुसार, रविंद्र उस बैंक में काम करता था जहाँ से लोन लिया गया है और वह गोल्ड चेकिंग का काम भी करता था। यही कारण है कि बैंक में गहनों की जांच के बावजूद लोन स्वीकृत हो गया। सीमा ने बताया, “रविंद्र ने मेरे नाम पर लोन लिया था, पैसे मेरे ही खाते में आए थे। लेकिन नकली सोने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अब बैंक वाले कह रहे हैं कि लोन मुझे भरना पड़ेगा क्योंकि यह मेरे नाम पर है।”

रिपोर्ट और बैंक से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी

सीमा ने बताया कि रविंद्र पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था। मंगलवार दोपहर वह फैक्ट्री आया और कर्मचारियों से फैक्ट्री बंद करवाने को कहा। सीमा ने बताया कि मैं चाबी लेकर निकल रही थी तो उसने मुझे आवाज लगाकर चाबी वापस ले ली और कहा कि मैं घर जा रहा हूं। यह मेरी उससे आखिरी बात थी। पुलिस के अनुसार, एफएसएल टीम की रिपोर्ट और बैंक से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस इसे आर्थिक दबाव के चलते उठाया गया कदम मानकर जांच कर रही है।

