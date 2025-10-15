Extra Charges on Ticket : ट्रेन टिकट पर लागू होंगे नए नियम, देखे पूर्ण जानकरी

Extra Charges on Ticket(आज समाज) : करोड़ों पैसेंजर रोज़ाना इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं। कुछ पैसेंजर लंबी यात्रा के लिए पहले से टिकट बुक करते हैं। अक्सर, जो पैसेंजर पहले से टिकट खरीदते हैं, उन्हें कई वजहों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब, इंडियन रेलवे अथॉरिटी ने इन दिक्कतों को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

अभी, जिन पैसेंजर की ट्रेन छूट जाती है, उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलता है। चाहे ट्रेन लेट होने की वजह से हो, खराब मौसम की वजह से हो, या कोई इमरजेंसी हो, पूरा किराया ज़ब्त कर लिया जाता है।

पैसेंजर के पास अपनी यात्रा की तारीखें बदलने का होगा ऑप्शन

इसके अलावा, अगर सफ़र शुरू होने से पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो यात्रा की क्लास और कैंसिलेशन के समय के आधार पर फीस ली जाती है। यह फीस आमतौर पर टिकट की कीमत का 25% से 50% तक होती है, और कभी-कभी पैसेंजर को पूरा किराया गंवाना पड़ता है। इस नए फीचर के तहत, टिकट कैंसिल करने और फाइन देने के बजाय, पैसेंजर के पास अपनी यात्रा की तारीखें बदलने का ऑप्शन होगा।

पैसेंजर IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करके, अपनी बुक की हुई टिकट चुन सकेंगे, और अगर सीटें खाली हों तो यात्रा की कोई दूसरी तारीख या कोई दूसरी ट्रेन चुन सकेंगे। उन्हें सिर्फ़ किराए का अंतर देना होगा।

यात्रियों के लिए एक बड़ा सुधार

यह लंबी दूरी या आखिरी मिनट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा सुधार है। अभी, ट्रेन छूटने पर पूरा किराया ज़ब्त हो जाता है, और प्लान बदलने पर कैंसलेशन फ़ीस लगती है। नए सिस्टम से यात्री बिना कोई पैसा गंवाए अपनी यात्रा की तारीखें बदल सकेंगे।

मॉडर्नाइज़ेशन की कोशिशों का हिस्सा

अभी तक कोई ऑफ़िशियल तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह सुविधा अगले साल की शुरुआत में चालू हो सकती है। यह इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइज़ेशन की कोशिशों का हिस्सा है। ऐसे फ़्लेक्सिबल टिकटिंग सिस्टम दुनिया भर के कई देशों में पहले से मौजूद हैं। जापान, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश यात्रियों को ट्रेन बदलने या रिफ़ंड पाने की सुविधा देते हैं। इंडियन रेलवे का यह कदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है।

