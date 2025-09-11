Bathinda Crime News : बठिंडा में धमाका, पिता-पुत्र गंभीर

पुलिस जांच में जुटी, घटना का हो सकता है आतंकी कनेक्शन

Bathinda Crime News (आज समाज), बठिंडा : बठिंडा के गांव जीदा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों में भी कंपन महसूस किया गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सन्न रह गए। इसके कुछ देर बाद ग्रामीण जब धमाके वाले स्थान पर पहुंचे तो वहां का मंजर दहला देने वाला था। धमाका होने से घर में मौजूद पिता पुत्र खून से लथपथ थे और दर्द से कराह रहे थे। उनके शरीर पर कई जगह घाव थे। घर का सामान धमाके के कारण बिखरा हुआ था। घायलों की पहचान पिता जगतार सिंह और बेटा गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है।

पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्य

ग्रामीणों ने घायल पिता-पुत्र को अस्पताल पहुंचाया और इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि घर के भीतर किसी तरह का कैमिकल तैयार किया जा रहा था, जिसमें धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में पूरी जांच के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस घटना का आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है।

फाजिल्का में हथियारों की खेप सहित दो काबू

फाजिल्का पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर/फरीदकोट और एसएसओसी फाजिल्का की संयुक्त कार्रवाई में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सक्रिय एक हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 27 अवैध पिस्तौल (.30 बोर) और 470 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

इस तरह पाई पुलिस ने कामयाबी

पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वीरवार को फाजिल्का के गांव मुहार जमशेर के नजदीक भारत-पाक सीमा के पास संयुक्त आॅपरेशन चलाया। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को काबू किया गया, जिनकी पहचान मंगल सिंह मंगली निवासी तेजा रहेला गट्टी नं. 3 और गुरमीत सिंह निवासी गांव मुहार जमशेर थाना सदर फाजिल्का के रूप में हुई।

