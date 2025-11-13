Chandigarh News : पोस्ट मैट्रिक और आशीर्वाद योजनाओं के अंतर्गत भुगतान शीघ्र करें : डॉ. बलजीत कौर

कहा, एससी भाईचारे के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार प्रतिबद्ध

Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़ : समाजिक न्याय विभाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित लोगों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है, इसलिए इन योजनाओं को लागू करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है प्रदेश की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का जो समाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एससी सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा कर रहीं थी।

अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट पेश करने के आदेश

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और समाज के हाशिए पर बसे वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। कैबिनेट मंत्री ने समाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एससी सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी विभाग शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि जारी की गई राशि में से अनुसूचित जाति समुदाय के हित में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एस.सी.एस.पी. बजट का उपयोग केवल अनुसूचित जाति भाई चारे के कल्याण के लिए ही किया जाए और विभागीय अधिकारी इस बजट के अंतर्गत हो रहे कार्यों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करें।

पंजाब सरकार न्याय और समान अवसरों में विश्वास रखती है

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर पिछड़े और हाशिए पर बसे वर्गों के जीवन में सुधार लाना है। पंजाब सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए और हर घर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।

