Excise Team Attack: लुधियाना में शराब तस्करों को पकड़ने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला

By
Rajesh
-
0
103
Excise Team Attack: लुधियाना में शराब तस्करों को पकड़ने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला
Excise Team Attack: लुधियाना में शराब तस्करों को पकड़ने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला

20-25 लोगों ने की मारपीट, वर्दी भी फाड़ी
Excise Team Attack, (आज समाज), लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में बुधवार देर रात एक पुलिस की टीम पर हमला कर मारपीट करने और वर्दी फाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस की टीम सूचना पर शराब तस्करों को पकड़ने के लिए गई थी। किसी तरीके से पुलिस कर्मी वहां से अपनी जान बचाकर भागे। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। दो लोगों को सीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं एक पुलिस कर्मी का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है।

पुलिस कर्मी की वर्दी हमलावरों ने फाड़ दी है। एक्साइज टीम को सूचना मिली थी कि जनक पुरी इलाके में कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी करते हैं। शराब तस्करों को दबोचने के लिए टीम ने बाजार में रेड की थी। एक्साइज टीम को शराब तस्करों ने घेर लिया और उनसे मारपीट की। मारपीट करने वाले करीब 20 से 25 लोग थे। हमला होने के बाद भाग कर एक्साइज टीम के कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई।

जनक पुरी इलाके में शराब तस्करी की सूचना पर गए थे रेड करने

जानकारी देते हुए पुलिस कर्मी सुखदेव सिंह ने कहा कि शनिवार रात को वह एक्साइज टीम के साथ जनक पुरी इलाके में रेड करने गए थे। कुछ लोगों पर शराब तस्करी का शक था। जैसे ही उन्होंने चैकिंग के लिए गाड़ी रोकी और कुछ संदिग्ध युवकों से पूछताछ करनी शुरू की।

20 से 25 युवकों ने बोला धावा, गालियां भी दी

तभी करीब 20 से 25 युवकों ने रेड टीम पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने गालियां देते हुए हाथों में पहने कड़े व नौकिली चीजों से हमला किया। सुखदेव ने कहा कि हमलावरों ने उसके थप्पड़ जड़ दिए और वर्दी खींच कर फाड़ दी। किसी तरह उन लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई।

कुछ हमलावरों की हुई पहचान

रेड टीम के मुताबिक उन्हें कुछ हमलावरों के नाम पता चले है जिनकी पहचान फरियाद आलम, गबरू, तनवीर आलम और एक सब्जी विक्रेता विकास, अफरोज आलम और अशरफ अली के रूप में हुई है। वह संबंधित पुलिस चौकी को इन युवकों के नाम देंगे ताकि इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर इन्हें वेरिफाई करवाया जा सके।

सीनियर अधिकारियों को दी जानकारी

सुखदेव के मुताबिक सन्नी और सूफियान नाम के दो लड़के घायल है जो कि उनके साथ रेड टीम में शामिल थे। इस घटना की उन्होंने जानकारी सीनियर अधिकारियों को भी दे दी है। वहीं थाना डिवीजन नंबर 2 के अधीन आती पुलिस चौकी जनकपुरी में भी सूचित कर दिया है।