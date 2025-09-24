Punjab News : हर पंजाबी को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा कवर : डॉ. बलबीर सिंह

कहा, पहले दिन 1480 परिवारों ने कराया पंजीकरण

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 3 करोड़ निवासियों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस परियोजना की शुरुआत मंगलवार को दो जिलों—तरनतारन और बरनाला—से की गई। कैबिनेट मंत्री, जिनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल और एसएचए की सीईओ संयम अग्रवाल भी मौजूद थे, ने बताया कि जनता के लिए सुगम और सुलभ पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों जिÞलों में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए गए हैं। पहले ही दिन 1480 परिवारों ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज करवाया।

10 लाख तक बीमा कवर देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य

पंजाब के लिए इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस पहल के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जो हर नागरिक को बिना किसी आय शर्त के 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इन दो जिÞलों के अनुभवों के आधार पर रजिस्ट्रेशन अभियान को शीघ्र ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

500 से अधिक निजी अस्पतल किए गए सूचीबद्ध

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि यह योजना आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत लाभार्थी राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों और 500 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि पात्रता मानदंड सरल और निष्पक्ष हैं। पंजीकरण के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और योजना का लाभ लेने के लिए आय की कोई शर्त नहीं होगी।

उन्होंने विस्तार से बताया कि इस योजना के अंतर्गत चिकित्सकीय सेवाओं की एक व्यापक सूची शामिल है, जिसके तहत 2300 से अधिक स्वास्थ्य पैकेजों में बड़ी और छोटी बीमारियों के साथ-साथ दुर्घटनाओं से जुड़ी सर्जरी भी कवर की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि पंजाब की जनता के लिए सभी आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं इस व्यापक स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर हों।

