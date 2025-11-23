Punjab News : उद्योगपतियों की हर समस्या होगी हल : अरोड़ा

कैबिनेट मंत्री ने मंडी गोबिंदगढ़ में उद्योगपतियों से की मुलाकात, सामने आ रही समस्याओं की ली समीक्षा

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा है कि वे उद्योगपतियों को जमीनी स्तर पर आने वाली वास्तविक चुनौतियों से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उद्योग क्षेत्र की सुविधा के लिए नई योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।

उन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ में उद्योगपतियों के साथ एक बैठक के दौरान पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों के बहुआयामी विकास हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं की भी विस्तार से समीक्षा की। इस अवसर पर पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष सीमा बांसल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमल किशोर यादव भी उपस्थित थे।

पंजाब पर बन रहा निवेशकों का विश्वास

इस दौरान संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में बन रहा अनुकूल और प्रोत्साहित करने वाला औद्योगिक माहौल निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अब तक हुए निवेश से 5 लाख से अधिक नए रोजगार अवसर पैदा हुए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही सरकार

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उद्योगों के साथ मिलकर राज्य के समग्र विकास की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। मंत्री ने बताया कि पद संभालने के बाद उन्होंने जालंधर, अमृतसर, मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में रोडशो आयोजित कर उद्योगों की आवश्यकताओं और संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया, ताकि ठोस कदम योजनाबद्ध तरीके से लागू किए जा सकें। बैठक के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन, सब्सिडी, जीएसटी, ग्रीन एनर्जी, राइट टू बिजनेस एक्ट सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

