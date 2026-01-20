Chandigarh Breaking News : हर घर को मिलेगा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड का लाभ : डॉ. बलबीर सिंह

Harpreet Singh
Chandigarh Breaking News : हर घर को मिलेगा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड का लाभ : डॉ. बलबीर सिंह

कहा, स्वास्थ्य कार्ड बनाने से लेकर इलाज तक की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त, नकली कार्ड बनाने या पैसे वसूलने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, जो 10 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल इलाज देती है, 22 तारीख को आफिशियली लांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल द्वारा हर नागरिक को बिना किसी वित्तीय बोझ के अच्छी हेल्थ सर्विस देने के वादे को पूरा करती है ।

सरकार उठाएगी इलाज का पूरा खर्च

डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि हेल्थ कार्ड बनाने से लेकर इलाज तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को किसी भी पड़ाव पर एक रुपया भी वसूलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस स्कीम का दुरुपयोग करने की कोशिशों के खिलाफ पहले ही सख्त एक्शन लिया है। मुक्तसर और मानसा से शिकायतें मिली थीं, जहां कुछ लोग हेल्थ कार्ड बनाने के लिए लोगों से गैर-कानूनी तरीके से 50 रुपये चार्ज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संबंधी दी जानकारी

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यूथ क्लब के वॉलंटियर घर-घर जाकर टोकन बांटेंगे। लोगों को अपने कार्ड अपने कार्ड मुफ्त बनाने के लिए टोकन के साथ आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ निर्धारित सेंटर पर जाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार वेलफेयर स्कीम के नाम पर लोगों का किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी और भरोसा दिलाया कि लोगों को धोखा देने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।डा. बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा कि मान सरकार पारदर्शी और लोगों के लिए अच्छी हेल्थ सर्विस देने के लिए वचनबद्ध है। यह स्कीम लोगों के लिए है और यह सभी के लिए मुफ्त और आसान होगी।

