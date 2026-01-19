Heart Attack: युवा भी नहीं सुरक्षित! हार्ट अटैक के नए लक्षण ने ली 24 साल की इन्फ्लुएंसर की जान

Heart Attack: जैसे ही आप 40 साल की उम्र पार करते हैं, अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस उम्र के बाद, ब्लड वेसल्स में बदलाव, सूजन बढ़ने, मेटाबॉलिज्म धीमा होने और अक्सर अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

अच्छी खबर यह है कि सही रोज़ाना की आदतें अपनाकर दिल की बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। योग और वेलनेस एक्सपर्ट डॉ. नरेंद्र के. शेट्टी आपके दिल को स्वस्थ और मज़बूत रखने के लिए 10 आसान लेकिन असरदार आदतें बता रहे हैं।

1. रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज़ करें

रोज़ाना 20-30 मिनट तेज़ चलना, साइकिल चलाना, योग या सूर्य नमस्कार करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको सीने में दर्द या बेचैनी महसूस हो, तो कोई भी एक्सरसाइज़ शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

2. हफ्ते में दो बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें

स्क्वाट्स, वॉल पुश-अप्स या रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट जैसी एक्सरसाइज़ मांसपेशियों को मज़बूत बनाती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जिन लोगों का BP कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ़ किसी की देखरेख में ही करनी चाहिए।

3. फाइबर से भरपूर खाना खाएं

फल, सब्ज़ियां, दालें, मेवे और बीज दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये सूजन कम करते हैं और धमनियों में फैट जमने से रोकते हैं। अगर आपको किडनी या पाचन संबंधी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही फाइबर का सेवन करें।

4. पूरी नींद लें

हर रात 7-8 घंटे सोने से आपका दिल ठीक हो पाता है और अच्छे से काम कर पाता है। सोने से पहले मोबाइल फोन और टीवी से दूर रहें। अगर आप ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, तो इसकी जांच करवाएं।

5. रोज़ाना तनाव कम करें

रोज़ाना कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन, प्राणायाम या माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इससे दिल पर दबाव कम होता है और नर्वस सिस्टम शांत होता है। अगर आपको चक्कर आते हैं, तो सांस लेने की एक्सरसाइज़ धीरे-धीरे करें।

6. पेट की चर्बी कंट्रोल करें

पेट की चर्बी दिल की बीमारी के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से एक है। ज़्यादा चीनी, तले हुए खाने और देर रात खाने से बचें।

7. हाइड्रेटेड रहें

रोज़ाना 6-8 गिलास पानी पीने से ब्लड फ्लो सही बना रहता है। किडनी की समस्या वाले लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही पानी की मात्रा तय करनी चाहिए।

8. शराब कम पिएं और धूम्रपान छोड़ दें

धूम्रपान ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ज़्यादा शराब ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। हर्बल चाय जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें।

9. खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलें

खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलने से ब्लड शुगर और फैट लेवल कंट्रोल में रहता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो बैठने की जगह धीरे-धीरे अपने पैरों को हिलाएं।

10. 40 साल की उम्र के बाद सालाना हार्ट चेक-अप करवाएं

40 साल की उम्र के बाद रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि दिल की कई बीमारियाँ बिना किसी लक्षण के चुपचाप डेवलप होती हैं। सालाना चेक-अप में आमतौर पर लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, HbA1c, ECG, इकोकार्डियोग्राफी और कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेस टेस्ट शामिल होता है।