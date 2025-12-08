Indigo Flight Crisis : दबाव भी नहीं आया काम, इंडिगो परिचालन संकट जारी

आज भी 350 से ज्यादा उड़ानें रद, देश के अलग-अलग हवाई अड्डों पर फंसे हजारों यात्री

Indigo Flight Crisis (आज समाज), नई दिल्ली : पिछले सप्ताह से शुरू हुआ इंडिगो की उड़ाने के परिचालन में संकट आज भी जारी है। केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की जा रही तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। नतीजा यह है कि आज लगातार सातवें दिन भी इंडिगो की सैकड़ों उड़ाने रद कर दी गई। इस कारण देश के अलग-अलग हवाई अड्डों पर हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी की गई जिसमें किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए उन्हें घर से निकलने से पहले ही स्थिति की सही जानकारी लेने की सलाह दी गई।

इंडिगो ने नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा समय

एक तरफ देश भर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइन ने डीजीसीए के नोटिस का जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की है। डीजीसीए ने शनिवार 6 दिसंबर को इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें इंडिगो के परिचालन संकट पर जवाब मांगा गया था। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ और अकाउंटेबल मैनेजर पोकेर्रास को जारी नोटिस में कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन योजना बनाने की असफलता और संसाधन प्रबंधन की चूक दिखाई देती है। नोटिस में कहा गया कि इंडिगो में जारी संकट का मुख्य कारण नए एफडीटीएल नियमों को लागू करने के लिए सही इंतजाम न करना है, ऐसे में एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

सभी प्रमुख शहरों में एक जैसे हालात

इंडिगो के परिचालन में समस्या आने से सभी प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों पर लगभग एक जैसे हालात हैं। हर हवाई अड्डे पर लोगों की भीड़ और अव्यवस्था नजर आ रही है। यात्रियों में अपने गंतव्य तक न पहुंच पाने की मायूसी है तो वहीं हवाई अड्डा प्रबंधन किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ दिखाई दे रहा है।

