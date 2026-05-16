50 की उम्र में भी Ameesha Patel पर फिदा हैं यंग लड़के, एक्ट्रेस ने बताया कैसा चाहिए लाइफ पार्टनर

Ameesha Patel: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना… प्यार है से ज़बरदस्त डेब्यू किया था, 50 साल की उम्र में भी अपनी सिंगल लाइफ़ एन्जॉय कर रही हैं। जहाँ फ़ैन्स हमेशा से उनके शादी के प्लान्स के बारे में जानने को उत्सुक रहे हैं, वहीं एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया कि उन्हें कैसा लाइफ़ पार्टनर चाहिए और एक रिश्ते में फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए क्यों मायने रखती है।
अमीषा पटेल ने अपने आइडियल पार्टनर के बारे में खुलकर बात की
हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान, अमीषा से पूछा गया कि क्या वह अपने से कम सक्सेसफ़ुल किसी के साथ रहने में कम्फ़र्टेबल रहेंगी। ईमानदारी से जवाब देते हुए, एक्ट्रेस ने बताया कि वह पहले भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं जो उनसे कम फ़ेमस और कम सक्सेसफ़ुल था, लेकिन रिश्ता बिल्कुल अलग वजहों से खत्म हुआ।
उन्होंने साफ़ किया कि प्यार में पैसा कभी भी डिसाइडिंग फ़ैक्टर नहीं रहा है, लेकिन वह उस आरामदायक लाइफ़स्टाइल से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहतीं जिसे उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत से बनाया है।
अमीषा के मुताबिक, वह एक खास तरह के रहन-सहन में पैदा हुई थीं और बाद में उन्होंने अपनी सफलता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने माना कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के बाद, अब वह एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उनकी लाइफस्टाइल से मैच कर सके और बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के इंटरनेशनल वेकेशन जैसी लग्ज़री का मज़ा ले सके।
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वह किसी रिश्ते में “प्रोवाइडर” का रोल नहीं निभाना चाहतीं और उन्हें कोई ऐसा पसंद है जो एक खुशहाल और आरामदायक ज़िंदगी में बराबर का हिस्सा दे सके।
एक्ट्रेस का कहना है कि कम उम्र के लड़के भी उन्हें प्रपोज़ करते हैं
उसी इंटरव्यू में, अमीषा पटेल ने बताया कि उन्हें अक्सर अपनी लगभग आधी उम्र के लड़कों से प्रपोज़ल मिलते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कम उम्र के लड़कों को डेट करने के लिए तैयार हैं, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना-देना नहीं है और किसी भी रिश्ते में मेंटल कम्पैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है।
अमीषा पटेल की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियां बटोरती है
अमीषा पटेल एक समय फिल्ममेकर विक्रम भट्ट के साथ काफी चर्चित रिश्ते में थीं। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात ‘आप मुझे अच्छे लगने लगे’ की शूटिंग के दौरान हुई थी और उन्होंने लगभग पांच साल तक डेट किया। अमीषा ने बाद में माना कि उस समय रिश्ते को लेकर पब्लिक अटेंशन ने उनके करियर पर बुरा असर डाला।
विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद, एक्ट्रेस का नाम बिज़नेसमैन कनव पुरी के साथ भी जोड़ा गया।
ब्लॉकबस्टर डेब्यू से ज़बरदस्त कमबैक तक
कहो ना… प्यार है में ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू करने के बाद, अमीषा ने सनी देओल के साथ गदर: एक प्रेम कथा में एक और बड़ी हिट दी। बाद में वह हमराज़, भूल भुलैया और रेस 2 जैसी फ़िल्मों में नज़र आईं।
एक्ट्रेस ने 2023 में सनी देओल के साथ गदर 2 से ज़बरदस्त कमबैक किया, और फ़ैन्स अब गदर 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ इस आइकॉनिक जोड़ी के एक बार फिर साथ आने की उम्मीद है।