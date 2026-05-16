Mouni Roy: जब से एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने अलग होने का अनाउंसमेंट किया है, सोशल मीडिया यूजर्स एक्स कपल के हर ऑनलाइन मूव पर करीब से नज़र रख रहे हैं। उनकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी ने अब नई चर्चाओं को जन्म दिया है, खासकर जब फैंस ने देखा कि मौनी अभी भी इंस्टाग्राम पर सूरज को फॉलो करती हैं, जबकि सूरज अब उन्हें फॉलो नहीं करते हैं।

फैंस ने अजीब इंस्टाग्राम एक्टिविटी नोटिस की

इससे पहले, तेज नजर वाले यूजर्स ने बताया था कि तलाक की अफवाहों के बीच मौनी रॉय और सूरज नांबियार दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। लगभग उसी समय, एक्ट्रेस दिशा पटानी ने भी कथित तौर पर सूरज को अनफॉलो कर दिया था, इससे पहले कि उनका अकाउंट प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए गायब हो जाए।

दिलचस्प बात यह है कि तलाक की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सूरज का इंस्टाग्राम प्रोफाइल फिर से दिखने लगा, जिससे ऑनलाइन और भी अटकलें लगने लगीं।

मौनी अभी भी सूरज को फॉलो कर रही हैं

अब, यह कन्फर्म हो गया है कि मौनी रॉय अभी भी इंस्टाग्राम पर सूरज नांबियार को फॉलो करती हैं, जबकि सूरज अब अपनी अलग रह रही पत्नी को फॉलो नहीं करते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मौनी ने सूरज के साथ अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया से डिलीट नहीं की हैं, जिसे फैंस अलगाव के बीच एक इमोशनल साइन के तौर पर देख रहे हैं।

सूरज की प्रोफाइल पर, मौनी कथित तौर पर सिर्फ एक बार बिना चेहरे वाली फोटो में दिखाई देती हैं, जबकि उनकी बाकी फीड में ज्यादातर सोलो तस्वीरें और बिजनेस से जुड़े पल होते हैं।

दिशा पटानी को बुरी तरह ट्रोल किया गया

हालात तब और बिगड़ गए जब सोशल मीडिया यूजर्स ने दिशा पटानी को उनके कमेंट सेक्शन में टारगेट करना शुरू कर दिया। कई ट्रोल्स ने तो उन्हें “थर्ड व्हील” तक कहा और मौनी और सूरज के बीच कथित अनबन के लिए बिना किसी सबूत के उन्हें दोषी ठहराया।

ट्रोलिंग तब और बढ़ गई जब ऑनलाइन गॉसिप पेज और रेडिट डिस्कशन में दावा किया गया कि दिशा ने उसी समय सूरज को अनफॉलो कर दिया था जब तलाक की अफवाहें फैलने लगी थीं। कोई सबूत न होने के बावजूद, कई यूजर्स ने दिशा को कपल के पर्सनल मामलों से जोड़ना शुरू कर दिया।

दिशा और मौनी के बीच गहरी दोस्ती

अफवाहों को और भी चौंकाने वाली बात यह है कि दिशा पटानी और मौनी रॉय सालों से करीबी दोस्त हैं। दोनों एक्ट्रेस को अक्सर एक साथ छुट्टियां मनाते और पार्टी करते देखा जाता है, और उनकी दोस्ती ने अक्सर ऑनलाइन ध्यान खींचा है।

हालांकि, उनके बॉन्ड के बावजूद, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने दिशा को कॉन्ट्रोवर्सी में घसीटना शुरू कर दिया और कपल के अलग होने के लिए उन्हें दोषी भी ठहराया।

मौनी रॉय ने प्राइवेसी मांगी

बढ़ती अफवाहों के बीच, मौनी रॉय ने पहले लोगों से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में झूठी कहानियां न फैलाने की रिक्वेस्ट की थी। एक्ट्रेस ने इस मुश्किल दौर में प्राइवेसी मांगी और फैंस से जल्दबाज़ी में किसी नतीजे पर न पहुंचने की अपील की।

उनके क्लैरिफिकेशन के बावजूद, ऑनलाइन अटकलें फैलती रहती हैं, और दिशा पटानी भी सोशल मीडिया गॉसिप का अचानक टारगेट बन जाती हैं।