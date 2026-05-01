Evelyn Sharma: रणबीर कपूर की हीरोइन का टूटा रिश्ता! 5 साल बाद तलाक तय

Evelyn Sharma: फिल्म इंडस्ट्री से एक और दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। एक्ट्रेस एवलिन शर्मा, जो रणबीर कपूर के साथ अपनी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं, कथित तौर पर शादी के पाँच साल बाद अपने पति तुषान भिंडी से तलाक लेने जा रही हैं।

एक आपसी फैसला, कोई कड़वा अलगाव नहीं

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, एवलिन और उनके इंडो-ऑस्ट्रेलियन डेंटल सर्जन पति ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है। इस खबर की पुष्टि करते हुए, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने रोमांटिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश के मामले में वे मज़बूत पार्टनर बने रहेंगे।

उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है और वे दोस्ती और को-पेरेंटिंग पर आधारित जीवन के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। इस निजी बदलाव के दौरान कपल ने प्राइवेसी बनाए रखने का भी अनुरोध किया है।

लव स्टोरी से अलगाव तक

एवलिन और तुषान ने 2019 में सगाई की थी और 2021 में शादी के बंधन में बंध गए थे। इन सालों में, उन्होंने अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल पारिवारिक ज़िंदगी की झलकियाँ शेयर कीं, खासकर अपने बच्चों के साथ बिताए पल। उनके अलग होने की खबर उन फैंस के लिए एक सदमे की तरह आई है जो उनके रिश्ते की बहुत तारीफ करते थे।

करियर की खास बातें

एवलिन शर्मा ने ‘फ्रॉम सिडनी विद लव’ (2012) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘ये जवानी है दीवानी’ (2013) में अपनी भूमिका से मिली, जहाँ रणबीर कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा। वह ‘यारियां’, ‘मैं तेरा हीरो’, ‘नौटंकी साला’, ‘जब हैरी मेट सेजल’ और ‘हिंदी मीडियम’ जैसी फिल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म ‘साहो’ थी, जिसके साथ उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कदम रखा था।

हालांकि वह कई सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं, फिर भी एवलिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। फैंस बेसब्री से उनके कमबैक का इंतज़ार कर रहे हैं।

शादी खत्म होने के बावजूद, एवलिन शर्मा और तुषान भिंडी अपने बच्चों को प्राथमिकता देकर और आपसी सम्मान बनाए रखकर मैच्योरिटी का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं—यह साबित करते हुए कि हर अलगाव का कड़वा होना ज़रूरी नहीं है।