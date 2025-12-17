PM Modi Breaking News : इथियोपिया ने पीएम मोदी के सम्मान में तोड़ी पुरानी परंपरा

पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी दुनिया के पहले विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं, जिन्हें इथियोपिया ने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

PM Modi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चार दिवसीय पूर्वी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी जब इथियोपिया पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं इथियोपिया ने अपनी पुरानी सभी परंपराएं तोड़ते हुए पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान- द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। पीएम मोदी दुनिया के पहले विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं, जिन्हें इथियोपिया ने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा।

ये मेरे लिए सौभाग्य की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर कहा, ‘आप सभी के बीच इथियोपिया की इस महान भूमि पर होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहां पहुंचते ही यहां के लोगों ने मुझे अद्भुत आत्मीयता और अपनेपन का अनुभव कराया। प्रधानमंत्री अली मुझे हवाई अड्डे पर लेने आए थे। वे मुझे फ्रेंडशिप पार्क और विज्ञान संग्रहालय लेकर गए। इस दौरान पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने इथियोपियाई पीएम अहमद अली को अपना भाई और दोस्त बताया।

पीएम मोदी को 25 देश दे चुके सर्वोच्च सम्मान

पीए मोदी दुनिया के 25वां देश सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। मोदी से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को इतने शीर्ष सम्मान हासिल नहीं हुए हैं। पीएम मोदी को यह सम्मान अदीस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री को भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह सम्मान दिया गया है।

पीएम मोदी की यह पहली इथियोपिया यात्रा

इससे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ‘इथियोपिया की यात्रा से मुझे बहुत खुशी हुई है। यह मेरी इथियोपिया की पहली यात्रा है। लेकिन यहां कदम रखते ही मुझे एक गहरा अपनापन और आत्मीयता का अहसास हुआ।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी सहानुभूति और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए हम आपके आभारी हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।

