Ganesh Chaturthi: इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान गणपति की स्थापना

गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता कई गुणा बढ़ा रहा
Ganesh Chaturthi, (आज समाज), नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है किन्तु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। वैसे तो रोजाना ही भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है, लेकिन भादों माह प्रभु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है।

इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा। इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रहा है। उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं।

स्थापना मुहूर्त

ज्योतिषियों के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा।

गणेश चतुर्थी दुर्लभ संयोग

इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि के साथ इंद्र-ब्रह्म योग का संयोग बना रहेगा। वहीं कर्क में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता को कई गुणा बढ़ा रहा है।

गणेश चतुर्थी पंचांग 2025

  • सूर्योदय सुबह 05 बजकर 57 मिनट पर
  • सूर्यास्त शाम 06 बजकर 48 मिनट पर
  • चंद्रोदय सुबह 09 बजकर 28 मिनट पर
  • ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 28 मिनट से 05 बजकर 12 मिनट तक
  • विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 31 मिनट से 03 बजकर 22 मिनट तक
  • गोधूलि मुहूर्त शाम 06 बजकर 48 मिनट से 07 बजकर 10 मिनट तक
  • इस दिन निशिता मुहूर्त रात 12 बजे 12 बजकर 45 मिनट तक

गणेश विसर्जन

गणेशोत्सव का समापन 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी पर होगा। इस दिन विसर्जन के लिए कई शुभ चौघड़िया मुहूर्त उपलब्ध हैं। सुबह से लेकर देर रात तक। इस साल गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ रही है, जो स्वयं गणपति का दिन है। साथ ही शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और अधिक मंगलकारी बना रहे हैं।

