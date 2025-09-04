Relief material is being provided : यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित लोगों व पशुओं के लिए आवश्यक राहत सामग्री कराई जा रही मुहैया

Sandeep Singh
Essential relief material is being provided to the people and animals affected by the rising water level of Yamuna river

Palwal News(आज समाज नेटवर्क) पलवल। उपायुक्त एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. हरीश कुमार के मार्गदर्शन में खादर क्षेत्र के खेतों में घर बनाकर रह रहे जल प्रभावित ग्रामीणों और उनके पशुओं के लिए मोहना स्थित अनाज मंडी में जिला प्रशासन की ओर से सेफ शेल्टर बनाकर आवश्यक राहत सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि खादर क्षेत्र के लोगों और उनके पशुओं के ठहरने के अलावा यहां आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां ठहरे हुए ग्रामीणों को भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पशुओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चारा व पशु चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस संबंध में चौकीदारों के माध्यम से मुनादी करवाकर ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है।

यमुना में जल बढ़ोत्तरी के कारण अपने मकानों को छोडक़र मोहना स्थित अनाज मंडी में रह रहे लोगों का कहना है कि एक ओर जहां वे अपने आश्रय स्थलों को छोडक़र सावधानी अपनाते हुए यहां आना पड़ा, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए किए गए राहत के कार्यों को देखकर वे संतुष्टï हैं।उन्होंने बताया कि गांव दोस्तपुर में सामान्य चौपाल तथा राजूपुर खादर में वाल्मीकि भवन, तीन अनुसूचित जाति चौपाल, एक सामान्य चौपाल, गांव बागपुर खुर्द में छह चौपाल, एक किसान विकास केंद्र, एक राजकीय विद्यालय को आम नागरिकों के लिए चिन्हित किया गया है तथा वहां भोजन और खाद्य सामग्री की आदि व्यवस्था की गई है।

