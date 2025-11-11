Esha Deol On Dharmendra Death News: ‘मेरे पिता जिंदा हैं…’ फेक डेथ न्यूज पर फूटी ईशा देओल की नाराज़गी

Esha Deol On Dharmendra Death News: मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर उस समय हड़कंप मच गया जब कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अभिनेता की टीम ने इस खबर की पुष्टि की है। हालाँकि, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है और ऐसी सभी अफवाहों का कड़ा खंडन किया है।

ईशा ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने झूठी मौत की खबरों को खारिज किया और अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बिना पुष्टि के भ्रामक और असंवेदनशील खबरें फैलाने वालों के प्रति अपना गुस्सा भी व्यक्त किया।

जैसे ही ये झूठी खबरें सामने आईं, इंटरनेट पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई, जिससे प्रशंसकों और इंडस्ट्री में अनावश्यक घबराहट पैदा हो गई। ईशा के स्पष्टीकरण ने अब सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है।

