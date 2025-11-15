EPFO Update : मुश्किल हालात में PF फंड निकालना हुआ आसान , UMANG ऐप बेहतर विकल्प

EPFO Update(आज समाज) : ज़्यादातर कंपनियाँ अपने कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए PF जमा करती हैं। कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान PF जमा करते हैं। इसे एक सुरक्षित जमा माना जाता है। मुश्किल हालात में PF फंड को कभी भी निकाला और इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आपको अपना PF निकालने में देरी हो रही है, तो चिंता न करें। आपके PF खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है। PF फंड 10 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। आप उमंग ऐप के ज़रिए आसानी से यह रकम निकाल सकते हैं। अगर आपका PF क्लेम अटक जाता है, तो आप उमंग ऐप का इस्तेमाल करके इसे आसानी से निकाल सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेगी सहायता

PF कर्मचारियों को यह जानकर खुशी होगी कि उन्हें न सिर्फ़ ऑनलाइन, बल्कि ऑफलाइन भी सहायता मिलेगी। जिन कर्मचारियों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है या जिन्हें ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, वे अपने नज़दीकी PF कार्यालय जा सकते हैं। वहाँ के कर्मचारी आपको सही फ़ॉर्म भरने और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने में मदद करेंगे।

पीएफ निकासी के लिए सही फॉर्म चुनना ज़रूरी

इसके लिए, फॉर्म 31 – आंशिक निकासी के लिए। इसका इस्तेमाल मेडिकल खर्च, घर बनाने, शादी या पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरतों के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, फॉर्म 10C – नौकरी छोड़ने के बाद पूरी पीएफ निकासी के लिए। यह फॉर्म दो महीने की बेरोज़गारी के बाद जमा किया जाता है।

UAN एक्टिवेट

आपको यह जानकर खुशी होगी कि अगर आप आधिकारिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और आपका UAN सही तरीके से एक्टिवेट है, तो पीएफ राशि 10 दिनों के अंदर आपके खाते में जमा हो जाती है।

यह राशि मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, कार खरीदने या अन्य ज़रूरतों के लिए भी बहुत उपयोगी है।

पीएफ निकासी प्रक्रिया

पीएफ निकालने के लिए, अपने मोबाइल फ़ोन पर उमंग ऐप डाउनलोड करें।

“सभी सेवाएँ” पर जाएँ और “EPFO” चुनें।

इसके अलावा, “कर्मचारी-केंद्रित सेवाएँ” पर जाएँ और “दावा दर्ज करें” या ज़रूरी फ़ॉर्म चुनें।

फिर, अपना UAN नंबर डालें और उसे OTP से सत्यापित करें।

आवश्यक जानकारी भरें और निकासी का प्रकार चुनें।

फ़ॉर्म जमा करें और आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी। इससे आपको अपने दावे की स्थिति पर नज़र रखने में भी मदद मिलेगी।

