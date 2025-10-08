EPFO Update : पेंशन राशि में होगी बढ़ोतरी देखे पूर्ण जानकारी

EPFO Update(आज समाज) : केंद्र सरकार द्वारा UPS लागू किए जाने के बाद से, निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका PF कटता है, EPS के तहत अपनी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हर कोई सोच रहा है कि क्या सरकार PF कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाएगी।

EPFO की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जल्द ही बैठक होने वाली है। खबरों के मुताबिक, यह बैठक 10 और 11 अक्टूबर, 2025 को होगी। ऐसी चर्चा है कि 11 साल बाद EPS राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालाँकि, पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

पेंशन राशि में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यह वर्तमान में ₹1,000 है और इसे बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह किया जा सकता है।

11 साल पहले न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 थी। पिछले कई दिनों से कर्मचारी संगठन इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ईपीएफएस योजना 1995 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, लाखों कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

कई आवश्यक शर्तें निर्धारित

कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कई आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। केवल वे कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल तक काम किया हो। यदि उन्होंने 10 साल से कम समय तक काम किया है, तो वे ईपीएस लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ 58 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगा।

वर्तमान में, लगभग 78 लाख कर्मचारी यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, ईपीएफओ एटीएम सुविधा भी शुरू करेगा। उम्मीद है कि सरकार जनवरी 2025 तक एटीएम सुविधाओं को चालू कर देगी। तब कर्मचारियों को अपना पीएफ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। वे आसानी से सीधे पैसा निकाल सकते हैं।

