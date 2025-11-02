EPFO Update : केंद्र सरकार ने शुरू की कर्मचारी एनरोलमेंट योजना , PF कर्मचारियों को होगा फायदा

EPFO Update(आज समाज) : PF कर्मचारियों को पूरे फायदे देने के लिए EPFO ​​ने एक खास योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी एनरोलमेंट योजना शुरू की है। यह योजना 1 नवंबर, 2025 से बिना किसी देरी के लागू कर दी गई है। इस योजना का मकसद उन कर्मचारियों को PF सिस्टम में शामिल करना है जो किसी वजह से इससे बाहर रह गए थे।

इसका मकसद कंपनियों और दूसरे मालिकों को भी योग्य कर्मचारियों को खुद से घोषित करने और एनरोल करने के लिए बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने योजना लॉन्च करते समय अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि EPFO ​​ने देश भर में सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने योजना लॉन्च करते समय कर्मचारियों के लिए अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि EPFO ​​ने सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ एक फंड नहीं है, बल्कि भारतीय मजदूरों और कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी में भरोसे का प्रतीक भी है। यह योजना 1 नवंबर, 2025 को लॉन्च की गई थी।

कंपनियों को कर्मचारियों को खुद ही इस योजना में एनरोल करना होगा। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच किसी कंपनी में शामिल हुए थे, लेकिन PF योजना में शामिल नहीं किए गए थे।

किसी भी मामले में, यह योजना उन कंपनियों या संस्थानों पर भी लागू होगी जिनकी EPF एक्ट की धारा 7A, योजना की धारा 26B, या पेंशन योजना की धारा 8 के तहत जांच चल रही है। EPFO ​​ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी पहले कंपनी छोड़ चुके हैं, उन्हें भी योग्य माना जाएगा।

कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार की यह योजना PF कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “EPFO सर्विस डिलीवरी में निष्पक्षता, तेजी और संवेदनशीलता सुनिश्चित करके नागरिकों का भरोसा मजबूत करता रहेगा।”

उन्होंने विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते हुए सोशल सिक्योरिटी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने का भी आह्वान किया। इस बीच, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने X पर पोस्ट किया और लिखा, ‘PM मोदी के नेतृत्व में, EPFO ​​ने देश में सोशल सिक्योरिटी का दायरा काफी बढ़ाया है।’

यह भी पढ़े : EPFO New Rules : EPFO ​​की मौजूदा सैलरी लिमिट में होगा बड़ा बदलाव ,देखे जानकारी