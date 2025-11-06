EPFO Update : कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास सुविधा ,लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हुआ आसान

EPFO Update(आज समाज) : EPFO पेंशनर्स के लिए घर पर फ्री डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास सुविधाएं देती है। अगर आप EPS स्कीम के तहत पेंशन बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो एक सुविधाजनक सुविधा शुरू की गई है। पेंशनर्स को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साइन

इसका मतलब है कि बैंक ब्रांच या EPFO ​​ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे आराम से मिल सकता है। इसके लिए, EPFO ​​ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। यह खास सुविधा EPFO ​​पेंशनर्स को दी जाएगी। आप लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी ज़रूरी डिटेल्स नीचे दी गई खबर में जान सकते हैं।

EPFO और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने EPS पेंशनर्स को घर पर लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए हाथ मिलाया है। इस पार्टनरशिप के तहत, यह सर्विस पूरी तरह से आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर आधारित है। यह प्रोसेस पेंशनर्स के लिए पूरी तरह से तेज़ और फ्री हो गया है। अब, पेंशनर्स को कोई परेशानी नहीं होगी।

कैसे बनेगा सर्टिफिकेट ?

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी और फिंगरप्रिंट-बेस्ड ऑथेंटिकेशन का भी इस्तेमाल होता है। यह पूरा प्रोसेस डिजिटल और पेपरलेस है, जिससे पेंशनर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी।

प्रोसेस

इसके लिए, पेंशनर्स को अपने पोस्टमैन, ग्राम डाक सेवक, या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होगा।

इसके लिए, पेंशनर्स को अपने पोस्टमैन, ग्राम सेवक, या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होगा।

डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो ऐप और अपनी वेबसाइट पर बुकिंग की सुविधा भी दी है।

लाइफ सर्टिफिकेट लेने के प्रोसेस के दौरान, पेंशनर्स को अपना आधार नंबर और पेंशन डिटेल्स देनी होंगी।

इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके प्रोसेस पूरा किया जाएगा।

लाइफ सर्टिफिकेट बनने के बाद, पेंशनर को उनके मोबाइल फोन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद, यूज़र को ID का प्रूफ भी मिलता है।

कुछ ज़रूरी चीज़ें रखे तैयार

पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट लेने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें तैयार रखनी होंगी। इनमें आपका आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ पहले से लिंक किया हुआ आधार अकाउंट शामिल है जो पेंशन बांटता है।

यह भी पढ़े : EPFO Update : कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 6,500 प्रति माह करने की मांग