EPFO Update : आधार और UAN लिंक करना अनिवार्य , प्रोविडेंट फंड पर पड़ सकता है असर

Aadhaar and UAN Linking Deadline ,आज समाज : इस साल के खत्म होने के साथ ही कई ज़रूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो गई है, और उनमें से एक है आधार और UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को लिंक करना। EPFO ​​ने अब साफ किया है कि यह डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

इसका मतलब है कि जिन एम्प्लॉयर ने यह लिंकिंग पूरी नहीं की है, वे नवंबर 2025 से कई ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे। जानें कि इस ज़रूरी फैसले का आपके प्रोविडेंट फंड (PF) सिस्टम पर क्या गंभीर असर पड़ेगा।

ECR डिजिटल डॉक्यूमेंट

आधार और UAN लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद, सबसे पहला और सबसे बड़ा असर ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) फाइलिंग पर पड़ेगा। ECR एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर हर महीने अपने कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन और पेमेंट की पूरी जानकारी EPFO ​​को भेजते हैं।

अगर आधार और UAN लिंक नहीं हैं, तो ECR फाइल सबमिट नहीं की जा सकेगी। इसका एम्प्लॉयर के पूरे PF सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। EPFO ​​ने बार-बार चेतावनी दी थी और डेडलाइन बढ़ाई थी, लेकिन अब उसने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि काफी मौका दिया जा चुका है, और अब डेडलाइन खत्म होने के साथ, राहत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। जिन कर्मचारियों की लिंकिंग अभी भी पेंडिंग है, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

कौन से सेक्टर होंगे प्रभावित

हालांकि यह ज़रूरी फैसला पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन इसका असर कुछ इलाकों और सेक्टर में ज़्यादा महसूस किया जाएगा।

नॉर्थ-ईस्ट के राज्य

नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में काम करने वाले एम्प्लॉयर, जहां लिंकिंग रेट अक्सर कम होते हैं, उन्हें खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है।

खास इंडस्ट्रीज़

इसके अलावा, बीड़ी बनाने वाली कंपनी, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटीरियल इंडस्ट्री, और चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, जूट और रबर जैसी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ पर भी सीधा असर पड़ेगा। इन सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत लिंकिंग पूरी कर लेनी चाहिए।

आधार-UAN लिंकिंग के लिए ऑनलाइन प्रोसेस

अब सबसे ज़रूरी बात: अगर किसी वजह से आपका आधार अभी तक आपके UAN से लिंक नहीं हुआ है, तो इसे तुरंत ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रोसेस आसान और तेज़ है:

सबसे पहले, EPFO ​​यूनिफाइड पोर्टल पर लॉग इन करें।

इसके बाद, मैनेज सेक्शन में जाएं और KYC ऑप्शन चुनें।

आधार चुनें, अपना आधार नंबर डालें, और सेव बटन दबाएं।

EPFO आपके आधार डेटा को UIDAI से वेरिफाई करता है। वेरिफाई होने के बाद, आपका PF अकाउंट सुरक्षित हो जाता है।

अपना लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें

अपने आधार-UAN लिंकिंग का अभी का स्टेटस चेक करने के लिए, मेंबर सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें और KYC सेक्शन खोलें। अगर आपका आधार वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में दिख रहा है, तो सब ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है, तो बिल्कुल देर न करें; नहीं तो PF से जुड़े कई काम, जैसे पैसे निकालना या ट्रांसफर करना, हमेशा के लिए रुक सकते हैं।

