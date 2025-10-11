EPFO Update : EPFO ​​ने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में किया बड़ा बदलाव

EPFO Update (आज समाज) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी करता है। ऐसे में अगर आप भी EPFO ​​कर्मचारी या सब्सक्राइबर हैं, तो यह खबर आपके लिए है। EPFO ​​ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत, कुछ कर्मचारी अब कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान नहीं कर पाएंगे। इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी उम्र 58 साल से ज़्यादा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का संचालन करता है। इस योजना के तहत, सदस्यों को उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस की शुरुआत 16 नवंबर, 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर हुई थी।

कर्मचारी ईपीएस में नहीं कर सकते योगदान

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, कर्मचारी ईपीएस में योगदान नहीं कर सकता। हालाँकि, यदि नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को आस्थगित पेंशन के लिए पात्र घोषित किया है, तो ऐसे मामलों में योगदान जारी रह सकता है। इसके अलावा, 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले और 1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद ईपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारी भी ईपीएस में योगदान करने के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, ऐसे कई मामलों में पेंशन योगदान जारी रहा, जो नियमों के विरुद्ध है। हालाँकि, नई व्यवस्था से ऐसे योगदान को रोकना आसान हो जाएगा।

ध्यान दें कि जब कोई कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करना शुरू करता है, तो वह स्वतः ही ईपीएफओ का सदस्य बन जाता है। इस योजना के तहत, उसके वेतन से मासिक कटौती की जाती है। इन कटौतियों से प्राप्त धनराशि ईपीएफ और ईपीएस खातों में जमा की जाती है। नियोक्ता का योगदान भी इसमें शामिल है, जिसमें 8.33% ईपीएस और 3.67% ईपीएफ में जाता है।

अनिवार्य मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न

ईसीआर एक अनिवार्य मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है जो नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सदस्यों के वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजनाओं में योगदान की जानकारी होती है।

ईसीआर भुगतान के लिए रिटर्न और चालान दोनों का काम करता है। इस बीच, ईपीएफओ ने देश भर के लाखों ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख सुधार पेश किए हैं।

