EPFO Update : EPFO ने UAN जनरेट को लेकर किया बड़ा बदलाव ,देखे अपडेट

EPFO Update (आज समाज) : EPFO कर्मचारियों के PF नियमों को लेकर आए दिन नए बदलाव करता रहता है, जिसका काफी असर भी पड़ता है। अगस्त महीने में EPFO ने एक और बड़ा बदलाव किया। EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करने की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव करके चौंका दिया है। अब कर्मचारी सेवाओं में तेज़ी आएगी।

1 अगस्त से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आधार-आधारित फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए प्रमाणीकरण करवाना बेहद ज़रूरी हो गया है। EPFO ने 30 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत नए नियमों के तहत अब व्यक्ति उमंग ऐप के ज़रिए अपना UAN ऑनलाइन बना और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि कंपनी से किसी भी तरह संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी।

UAN बनाने के लिए क्या करें, जानें

उपयोगकर्ता को नया UAN बनाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह काम आसानी से किया जा सकता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।

इसके लिए सबसे पहले उमंग ऐप और आधार फेस आरडी ऐप दोनों डाउनलोड करने होंगे।

इसके बाद, आपको उमंग पर यूएएन आवंटन और एक्टिवेशन चुनना होगा।

फिर आपको आधार और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद आप अपने चेहरे से प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं।

अगर आधार से पहले से कोई यूएएन लिंक नहीं है, तो नया यूएएन जारी किया जाएगा। यह एसएमएस के ज़रिए भेजा जाएगा।

चेहरे की पहचान से तीन सेवाएँ शुरू

क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ ने उमंग ऐप पर चेहरे की पहचान से तीन सेवाएँ शुरू की हैं?

पहला यूएएन आवंटन और एक्टिवेशन – बिना यूएएन वाले उपयोगकर्ताओं के लिए। इसके अलावा, उन उपयोगकर्ताओं के लिए जिनके पास यूएएन है, लेकिन उन्होंने इसे एक्टिवेट नहीं किया है। वहीं, आधार-आधारित रिकॉर्ड सत्यापन और अपडेट के लिए भी यह सेवा बेहतरीन है। यानी यह काम आधार फेस के ज़रिए किया जा सकता है।

