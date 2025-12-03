PF Limit Increase, आज समाज : देश भर में लाखों नौकरीपेशा लोग लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे थे। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के लिए ज़रूरी सैलरी लिमिट बढ़ाने की मांग उठ रही थी। यह मुद्दा पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले ही दिन ज़ोर-शोर से उठा।

सबके मन में सवाल था: क्या सरकार सच में PF लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने जा रही है? इस सवाल का जो जवाब यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने दिया, वह हर एम्प्लॉई के लिए जानना ज़रूरी है।

सैलरी लिमिट बढ़ाने का फ़ैसला स्टेकहोल्डर्स सलाह-मशविरा के बाद

पार्लियामेंट सेशन के दौरान, MP बेनी बेहनन और डीन कुरियाकोस ने सीधे सरकार से पूछा कि क्या केंद्र सरकार EPF सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का प्लान बना रही है। इसका जवाब देते हुए लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने स्थिति साफ़ की। उन्होंने कहा कि सैलरी लिमिट में कोई भी बदलाव करने से पहले पूरी तरह सलाह-मशविरा करना ज़रूरी है। मंत्री ने संसद को बताया कि EPFO ​​के तहत कवरेज के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने का फ़ैसला सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ पूरी बातचीत के बाद ही लिया जाता है।

इन स्टेकहोल्डर्स में कर्मचारी यूनियन और इंडस्ट्री एसोसिएशन दोनों शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि यह फ़ैसला एकतरफ़ा नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके दो बड़े आर्थिक असर होंगे। पहला, अगर लिमिट बढ़ाई जाती है, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादा PF कंट्रीब्यूशन कटेगा। दूसरा, एम्प्लॉयर्स पर भी हायरिंग कॉस्ट का ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसलिए, सरकार न तो हाँ कह रही है और न ही पूरी तरह से मना कर रही है, बल्कि इसे बातचीत का टॉपिक बता रही है।

कब हुआ था आखरी बदलाव

अभी, 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए EPF में कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। अगर किसी की बेसिक सैलरी इससे ज़्यादा है और उन्होंने 1 सितंबर, 2014 के बाद नौकरी जॉइन की है, तो यह कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल है। EPF सैलरी लिमिट में आखिरी बदलाव 2014 में किया गया था, जब केंद्र सरकार ने इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दिया था।

गिग वर्कर्स कवरेज

इन दिनों, गिग इकॉनमी, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे डिलीवरी और कैब सर्विस) के ज़रिए काम करने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। क्या वे भी EPF बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे? सरकार ने पार्लियामेंट में यह साफ कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि गिग वर्कर्स मौजूदा EPF स्कीम, 1952 के तहत कवर नहीं होंगे। इसके पीछे वजह यह है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी रिलेशनशिप नहीं होता, जिस पर पूरा PF फ्रेमवर्क टिका होता है।

लेबर मिनिस्टर ने कहा कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत, गिग वर्कर को ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन किया गया है जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के बाहर पैसा कमाता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मंत्री ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए लाइफ और डिसेबिलिटी कवरेज, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट्स और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए प्रोविज़न देता है। इस मकसद के लिए एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड का भी प्रस्ताव रखा गया है।

