EPF Account Nominee Update, आज समाज : भारत में सभी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी की अहम भूमिका होती है। नॉमिनी का डेज़िग्नेशन यह पक्का करता है कि इन्वेस्टर की मौत के बाद फ़ायदे सही पाने वाले तक पहुँचें। अगर किसी इन्वेस्टर की एक्सीडेंट में अचानक मौत हो जाती है, तो स्कीम में नॉमिनी का नाम जोड़ा जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि फ़ायदे सही पाने वाले तक पहुँचें।

नॉमिनी के बिना PF बैलेंस पाना मुश्किल

अब, EPFO ​​ने आपके EPF अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना ज़रूरी कर दिया है। अगर आप अपने EPF अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते हैं, तो मौत के बाद आपको अपना PF बैलेंस पाने में मुश्किल हो सकती है।

अगर आपके EPF अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा गया है, तो आप यह काम ऑनलाइन प्रोसेस से पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने EPF अकाउंट में ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह प्रोसेस भी ऑनलाइन है, और इसमें कोई झंझट नहीं होगी।

EPF अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें

आप अपने EPF अकाउंट में ऑनलाइन नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं। प्रोसेस भी आसान है।

ऐसा करने के लिए, सबसे पहले अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।

इसके बाद, ई-नॉमिनेशन ऑप्शन चुनें।

फिर से लॉग इन करें और ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें।

इसके बाद, ‘ई-नॉमिनेशन’ ऑप्शन पर जाएं और ‘एंटर न्यू नॉमिनेशन’ चुनें।

फिर, आपको बताना होगा कि आपका परिवार है या नहीं। ‘हां’ या ‘नहीं’ चुनें।

फिर, नॉमिनी की डिटेल्स डालें।

फिर, नॉमिनी का नाम, रिश्ता, जन्म की तारीख, दूसरी ज़रूरी जानकारी और उनकी फोटो डालें। इसे अपलोड करें।

अगर किसी वजह से एक से ज़्यादा नॉमिनी हैं, तो रेश्यो (जैसे, 50-50 या 70-30) तय करना होगा।

फिर, ई-साइन से कन्फर्म करें।

सारी जानकारी डालने के बाद, ‘सेव’ पर क्लिक करें और ‘पेंडिंग नॉमिनेशन्स’ सेक्शन में जाएं।

फिर, ई-साइन ऑप्शन चुनें – इसके लिए आपको अपना आधार नंबर डालना होगा।

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यह OTP डालने से नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

यह भी पढ़े : EPFO Update : केंद्र सरकार ने शुरू की कर्मचारी एनरोलमेंट योजना , PF कर्मचारियों को होगा फायदा