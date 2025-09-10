EPFO Rules : PF खाते में जमा राशि पर 58 साल की उम्र पूरी होने तक मिलेगा ब्याज

EPFO Rules(आज समाज) : नौकरी छूटना किसी के लिए भी मुश्किल समय होता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि भविष्य के लिए PF में जमा बचत का क्या होगा? क्या अब उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? यह सवाल लगभग हर कर्मचारी के मन में उठता है। अगर आप भी इस सवाल को लेकर परेशान हैं, तो आपको बता दें कि EPFO ​​ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी नौकरी चली भी जाती है, तो भी आपके PF खाते में पैसा आता रहेगा।

आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहेगा

EPFO के नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ देता है या उसकी नौकरी चली जाती है, तो उसके PF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। यह ब्याज सदस्य के 58 साल की उम्र तक मिलता है।

इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा बेकार नहीं पड़ा रहेगा, बल्कि समय के साथ बढ़ता रहेगा। गौरतलब है कि 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद अगर खाते में पैसा पड़ा है, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इस उम्र के बाद, सरकार यह मान लेती है कि व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है और उसे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए।

कुछ ही पलों में पाएं अपने बैलेंस की जानकारी

आप अपना पीएफ (भविष्य निधि) बैलेंस बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देना या एसएमएस भेजना। इसके लिए आपको 7738299899 पर EPFOHO UAN ENG लिखकर भेजना होगा, और कुछ ही पलों में आपको अपने बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी।

इसके अलावा, आप EPFO ​​मेंबर पासबुक वेबसाइट पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करके भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप UMANG ऐप डाउनलोड करके और EPFO ​​सेक्शन में जाकर भी अपनी पीएफ पासबुक और क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं।