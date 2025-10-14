EPFO Metting : पेंशनभोगियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी , 1000 रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना

EPFO Metting (आज समाज) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक चल रही है। इस बैठक में देश के पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आने की संभावना है। कुछ लोग पेंशन दोगुनी होने की संभावना जता रहे हैं।

हालांकि, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पेंशन में कम से कम 1000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जब तक इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक कोई दावा नहीं किया जा सकता। वहीं, EPFO ​​3.0 की घोषणा और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

सेवानिवृत्ति राशि में वृद्धि की मांग

इन दोनों ही मामलों में पेंशनभोगी और कर्मचारी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है। केंद्र सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला किया था। तब से, सेवानिवृत्त कर्मचारी और यूनियन लगातार सेवानिवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन

वर्तमान में, ईपीएफओ सदस्यों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। यह राशि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत दी जाती है। पेंशनभोगी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में यह राशि पर्याप्त नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे दैनिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, सेवानिवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है।

इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय पेंशन वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पिछली बैठक फरवरी 2025 में हुई थी। उसी समय पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका था। अब, 9 महीने बाद, यह बैठक 11 अक्टूबर से बेंगलुरु में हो रही है। यह बैठक कल तक चल रही थी। कोई अपडेट सामने नहीं आया है।

मंडल की 238वीं बैठक हुई

इस बीच, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपनी पोस्ट में बताया कि ईपीएफओ के केंद्रीय निदेशक मंडल की 238वीं बैठक हुई।

ईपीएफ में आंशिक निकासी की सुविधा का प्रावधान।

विश्वास योजना के तहत याचिकाएँ, मुकदमों का बोझ कम करना।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा की होम डिलीवरी।

ईपीएफओ 3.0 के आधुनिकीकरण को मंजूरी।

