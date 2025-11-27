EPFO Insurance : PF अकाउंट होल्डर्स को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर , देखे जानकारी

EPFO Insurance , आज समाज : अगर आप PF अकाउंट होल्डर हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत खास हो सकती है। PF अकाउंट जारी करने वाली संस्था EPFO, अकाउंट होल्डर्स को एक खास फायदा दे रही है। इस फीचर के बारे में जानकर लोग बहुत खुश होंगे। EPFO ​​PF अकाउंट रखने वालों को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर देता है। इस क्लेम से परिवार को फायदा हो सकता है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं।

EPF और EPS के साथ मिलने वाला तीसरा सबसे बड़ा फायदा

EPF मेंबर होने पर आपको ऑटोमैटिकली EDLI के तहत कवरेज मिल जाता है। यह स्कीम EPFO ​​की तरफ से दी जाने वाली एक लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी है। इसे EPF और EPS के साथ मिलने वाला तीसरा सबसे बड़ा फायदा माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एम्प्लॉई को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। पूरा खर्च कंपनी उठाती है, जिससे यह फायदा पूरी तरह फ्री हो जाता है। EDLI स्कीम में प्रीमियम एम्प्लॉई नहीं बल्कि कंपनी देती है।

नियमों के मुताबिक, कंपनी हर महीने कर्मचारी की सैलरी का 0.5%, यानी बेसिक सैलरी प्लस DA, इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है। यह कटौती सीधे कंपनी करती है। इसलिए, कर्मचारी की सैलरी से कोई रकम नहीं काटी जाती है। इसीलिए यह स्कीम नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है।

यह कवर तभी एक्टिवेट होता है जब कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। चाहे ऑफिस में हो, घर पर हो या छुट्टी पर हो। हालात कैसे भी हों, यह इंश्योरेंस पूरी तरह लागू रहता है। ऐसे मामलों में, कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को फाइनेंशियल मदद दी जाती है।

मिनिमम और मैक्सिमम कवर

EDLI के तहत मिलने वाली रकम को दो हिस्सों में बांटा गया है। मिनिमम कवर ₹2.5 लाख है, जबकि मैक्सिमम लिमिट ₹7 लाख है। अकाउंट खोलते समय कर्मचारी की पिछले 12 महीनों की एवरेज सैलरी और PF अकाउंट में बैलेंस को ध्यान में रखा जाता है।

EDLI स्कीम

EPFO की इस स्कीम का फ़ायदा सभी PF अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। PF कटता है। चाहे वह परमानेंट कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हो। जैसे ही आपका PF अकाउंट एक्टिव होता है, आप EDLI स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं। यह सुविधा देश की लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ पर लागू होती है और लाखों परिवारों को सुरक्षा देती है।

