EPFO Big Update : EPFO ​​मौजूदा सैलरी लिमिट को बदलने पर गंभीरता से कर रही विचार, देखे अपडेट

EPFO Big Update(आज समाज) : देश में लाखों कर्मचारी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) से जुड़े हैं और हर महीने छोटी-छोटी कटौती करके एक मज़बूत रिटायरमेंट फंड बनाते हैं। यह फंड कर्मचारियों की लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है।

सरकार समय-समय पर EPFO ​​के नियमों में बदलाव करती रही है ताकि बदलते आर्थिक हालात में लाखों कर्मचारी सुरक्षित रहें। इसी सिलसिले में, सरकार अब ज़रूरी EPFO ​​मेंबरशिप के लिए मौजूदा सैलरी लिमिट को बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

ज़रूरी सैलरी लिमिट 15,000 रूपए प्रति महीना

अभी, EPFO ​​में शामिल होने के लिए ज़रूरी सैलरी लिमिट 15,000 रूपए प्रति महीना है। यह लिमिट कई साल पहले तय की गई थी, लेकिन समय के साथ सैलरी स्ट्रक्चर और रहने-सहने का खर्च तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए, यह 15,000 रूपए की लिमिट अब प्रैक्टिकल नहीं मानी जाती। सरकार का मानना ​​है कि पुरानी लिमिट कर्मचारियों की सुरक्षा को सीमित करती है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बेसिक सैलरी वाले कई कर्मचारी EPF और EPS कवरेज से बाहर हो जाते हैं।

बदलाव के बाद लिमिट कितनी बढ़ेगी

सरकारी प्लान के मुताबिक, EPFO ​​सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीना करने पर विचार कर रहा है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो 10 मिलियन से ज़्यादा कर्मचारी पहली बार EPF और EPS दोनों का फ़ायदा उठा पाएंगे। इससे वे सीधे रिटायरमेंट फंड और पेंशन सिक्योरिटी के दायरे में आ जाएंगे, जिसका उनकी लंबे समय की फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर साफ़ असर पड़ेगा।

EPF में कंट्रीब्यूट

EPFO में एनरोल हर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 परसेंट EPF में कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉयर भी उसी अनुपात में कंट्रीब्यूट करता है। सैलरी लिमिट बढ़ने का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी बढ़ेगा, जिससे EPF बैलेंस पहले के मुकाबले तेज़ी से बढ़ेगा। इससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को काफ़ी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा।

इसके अलावा, EPS (एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड) पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने से उम्र बढ़ने के साथ फाइनेंशियल दबाव कम होगा। हालांकि इससे कंपनियों पर लागत बढ़ने का असर पड़ सकता है, लेकिन इसे कर्मचारियों की भलाई के लिए एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। अभी, EPFO ​​के 76 मिलियन एक्टिव मेंबर हैं, और नए बदलावों से इस आबादी के एक बड़े हिस्से को सीधे फायदा होगा।

