EPFO Big Update : कर्मचारियों के मृत्यु राहत कोष में हुई बढ़ोतरी मिलेंगे 15 लाख रुपये

By
Rohit kalra
-
0
54
EPFO Big Update : कर्मचारियों के मृत्यु राहत कोष में हुई बढ़ोतरी मिलेंगे 15 लाख रुपये
EPFO Big Update : कर्मचारियों के मृत्यु राहत कोष में हुई बढ़ोतरी मिलेंगे 15 लाख रुपये

EPFO Big Update(आज समाज) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। संगठन ने अपने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब यह राशि 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

हर साल 5% बढ़ेगी राशि

यह राशि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। यह भुगतान कर्मचारी कल्याण कोष से किया जाएगा। EPFO ​​ने 19 अगस्त, 2025 के एक सर्कुलर में यह जानकारी दी है। इसके साथ ही, एक और अच्छी खबर यह है कि यह राशि हर साल 5% बढ़ेगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और बढ़ती लागतों के साथ तालमेल बनाए रखना है।

मृत्यु दावे की प्रक्रिया को बनाया गया सरल

वर्ष 2025 में, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु कई सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए, मृत्यु दावे की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में भुगतान के लिए अभिभावकत्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आधार को यूएएन से जोड़ने या सुधार करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को तेज़ और बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है।

रोज़गार में रिकॉर्ड वृद्धि

ईपीएफओ के जून 2025 के अनंतिम पेरोल आँकड़े भी काफ़ी उत्साहजनक हैं। इनके अनुसार, जून महीने में 21.8 लाख नए औपचारिक रोज़गार सृजित हुए। अप्रैल 2018 में पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से यह सबसे अधिक आँकड़ा है। मई 2025 की तुलना में इसमें 8.9% की वृद्धि हुई है। इस दौरान लगभग 10.6 लाख नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े। इनमें से 60% से अधिक (6.4 लाख) 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा थे। इससे पता चलता है कि संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने वाले ज़्यादातर लोग युवा और पहली बार नौकरी ढूँढने वाले लोग हैं।

विभिन्न उद्योगों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि स्कूलों, विशेषज्ञ सेवाओं, निर्माण और विश्वविद्यालयों व कॉलेजों से जुड़े प्रतिष्ठानों में देखी गई।

 