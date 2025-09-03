EPFO 3.0 Update : डिजिटलीकरण के साथ होंगे कई बदलाव मिलेगी बेहतर सेवाएं

EPFO 3.0 Update : डिजिटलीकरण के साथ होंगे कई बदलाव मिलेगी बेहतर सेवाएं

EPFO 3.0 Update(आज समाज): केंद्र सरकार PF कर्मचारियों को लेकर काफी सक्रिय है। अब PF कर्मचारियों के डिजिटलीकरण का काम किया जा रहा है। अब प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। कई बार कर्मचारियों के PF का पैसा निकालने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

सरकार जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO ​​3.0 लॉन्च करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो बदलाव होने जा रहा है, वह साल 2025 में ही लागू होने वाला है। बदलाव ऐसे होंगे कि आप आसानी से PF का पैसा निकाल सकेंगे। नीचे दी गई खबर में जानें EPFO ​​3.0 में कौन-कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी।

UPI के ज़रिए भी पैसे की निकासी 

PF की रकम न सिर्फ़ ATM से, बल्कि UPI के ज़रिए भी आसानी से निकाली जा सकेगी। आप Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। PF कर्मचारी अपने पैसे का तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक मदद मिलेगी। इसमें निकासी की सीमा तय की जा सकती है।

पैसा निकालना होगा बेहद आसान

EPFO 3.0 के लॉन्च होने के बाद, पैसा निकालना बेहद आसान हो जाएगा। ऑनलाइन क्लेम भरना होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और अप्रूवल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि EPFO ​​3.0 के बाद लोग अपने PF खाते में जमा पैसे को सीधे ATM के ज़रिए निकाल सकेंगे।

सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह से डिजिटल होगी। जल्द ही आसान तरीके से पैसे मिल सकेंगे। ATM से पैसे निकालने की सीमा 1 लाख रुपये या कुल बैलेंस का 50 फीसदी तक होने की उम्मीद है। इसके लिए खाताधारक के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना ज़रूरी है। साथ ही, बैंक अकाउंट और आधार का लिंक होना बेहद ज़रूरी है।

वहीं, EPFO ​​3.0 में ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। इससे पैसा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी क्लेम के बाद आपको पैसे के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

