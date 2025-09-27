EPF Update : कब बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ? देखे पूर्ण जानकारी

EPF Update (आज समाज) : सरकार ने संसद को बताया कि EPFO ​​द्वारा चलाई जा रही एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 (EPS-95) के तहत हर दूसरा पेंशनर हर महीने ₹1,500 से कम पेंशन पाता है। यह जानकारी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी।

हर महीने सिर्फ़ ₹1,500 पेंशन

मंत्री ने सदन को बताया कि 49,15,416 पेंशनर्स को हर महीने सिर्फ़ ₹1,500 पेंशन मिलती है। इसका मतलब है कि लगभग आधे पेंशनर्स को हर महीने ₹1,500 से कम पेंशन मिलती है।

₹4,000 से कम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की संख्या 78,69,560 थी। ₹6,000 से कम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की संख्या 80,94,949 थी।

पेंशन स्कीम के तहत दी जाने वाली कुल रकम

मंत्री ने यह भी कहा कि पेंशन स्कीम के तहत दी जाने वाली कुल रकम 2022-23 में ₹22,112.83 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹23,027.93 करोड़ हो गई। ट्रेड यूनियनों ने EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹9,000 करने की मांग की है। अभी न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है।

सवाल यह है कि क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाएगी? हाल ही में, इसे ₹7,500 करने की बात चल रही थी। अभी न्यूनतम पेंशन सिर्फ़ ₹1,000 है।

यह भी पढ़े : PF Withdrawal New Rules : EPFO नियमों में बड़ा बदलाव मिलेगी छह बार तक पीएफ निकासी की अनुमति