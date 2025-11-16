EPF Pension Update : PF कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि में होगी बढ़ोतरी ,देखे जानकारी

EPF Pension Update(आज समाज) : PF कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी तय है। केंद्र सरकार किसी भी समय EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर ₹5,500 प्रति माह की जा सकती है।

वर्तमान में यह राशि ₹1,000 है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम EPS राशि में ₹4,500 की वृद्धि हो जाएगी। कर्मचारी संगठन इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 है। इसमें बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBT की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में, लगभग 78 लाख कर्मचारी EPS का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

पीएफ कर्मचारी संगठनों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को पेंशन में वृद्धि की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। अगर सरकार कोई बदलाव करती भी है, तो वह 11 साल बाद होगा। EPS के तहत पेंशन राशि पिछली बार 2014 में बढ़ाकर ₹1,000 कर दी गई थी।

कर्मचारियों को आवश्यक शर्तें करनी होंगी पूरी

EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके लिए कर्मचारी कम से कम EPFO ​​का सदस्य होना चाहिए। पेंशन लाभ 58 वर्ष की आयु के बाद शुरू होते हैं। EPFO ​​वर्तमान में लगभग लाखों कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करता है।

8.25% ब्याज स्थानांतरित

केंद्र सरकार PF जमा पर मासिक ब्याज भी देती है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के खातों में 8.25% ब्याज स्थानांतरित कर दिया है। अगले वित्तीय वर्ष को लेकर चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं। सवाल यह है कि इस बार सरकार कितना ब्याज देगी।

यह भी पढ़े : EPFO Update : मुश्किल हालात में PF फंड निकालना हुआ आसान , UMANG ऐप बेहतर विकल्प