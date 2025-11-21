EPF Claim : अगर आपका क्लेम भी ‘अंडर प्रोसेस’ में अटका गया है, तो जल्द करे ये कार्य

EPF Claim(आज समाज) : कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हर महीने PF (प्रोविडेंट फंड) में पैसा जमा होता है। लेकिन जब उस कैश की तुरंत ज़रूरत होती है, तो उसे निकालने का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। शुक्र है, अब यह कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि PF निकालने का प्रोसेस आसान और तेज़ हो गया है।

जब आप ऑनलाइन PF क्लेम जमा करते हैं, तो आप आमतौर पर 10 दिनों के अंदर अपने बैंक अकाउंट में पैसे आने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपने EPF क्लेम जमा किया है और वह ‘अंडर प्रोसेस’ में अटका हुआ है या आपको अपना पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए।

UMANG ऐप और EPFO ​​वेबसाइट

आजकल, PF से जुड़े ज़्यादातर काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कर्मचारी UMANG ऐप या EPFO ​​वेबसाइट के ज़रिए सिर्फ़ अपने UAN नंबर का इस्तेमाल करके आसानी से क्लेम फाइल कर सकते हैं। स्टेप्स सीधे हैं: सही फ़ॉर्म चुनें, ज़रूरी डिटेल्स भरें, और अपना क्लेम जमा करें। उसके बाद, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने क्लेम के स्टेटस पर नज़र रखने के लिए कर सकते हैं।

जो लोग मोबाइल ऐप या ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए ऑफ़लाइन ऑप्शन भी हैं। आप अपने सबसे पास के PF ऑफिस जा सकते हैं और स्टाफ़ से फ़ॉर्म भरने और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने में मदद मांग सकते हैं। तो, चाहे आप ऑनलाइन जाना पसंद करें या खुद जाकर काम करना पसंद करें, आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं।

अलग-अलग फ़ॉर्म का सही इस्तेमाल ज़रूरी

PF निकालने के लिए अलग-अलग फ़ॉर्म का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। फ़ॉर्म 31 कुछ पैसे निकालने के लिए होता है, जैसे मेडिकल ज़रूरतों, शादी, पढ़ाई या घर बनाने के खर्च के लिए। फ़ॉर्म 10C का इस्तेमाल नौकरी छोड़ने के बाद या पेंशन से जुड़े मामलों के लिए PF निकालने के लिए किया जाता है।

PF से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले तेज़ी से बढ़े हैं, जिससे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी हो गया है। PF डिपार्टमेंट के अधिकारी बार-बार अजनबियों के साथ अपना OTP या पर्सनल जानकारी शेयर करने के खिलाफ़ चेतावनी देते हैं। हमेशा UMANG ऐप या EPFO ​​की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ज़रिए क्लेम फ़ाइल करें।

अगर आपकी UAN डिटेल्स सही हैं और आप ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका PF अमाउंट 10 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यह अमाउंट मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, गाड़ी खरीदने या किसी दूसरी फाइनेंशियल ज़रूरत के मामले में बहुत काम आ सकता है।

