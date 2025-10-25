EPF and RD : दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जाने कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर

EPF and RD(आज समाज) : हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और अच्छा रिटर्न मिले। दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD)। दोनों स्कीम सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन उनके मकसद और फायदे अलग-अलग हैं। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है।

EPF स्कीम

EPF, या एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड, एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हैं जो EPF एक्ट के तहत आती है, तो आपकी सैलरी का 12% हर महीने आपके EPF अकाउंट में जमा होता है। इतनी ही रकम आपका एम्प्लॉयर भी जमा करता है। यह पैसा आपकी नौकरी के दौरान जमा होता रहता है और रिटायरमेंट पर एक बड़ी रकम के रूप में मिलता है।

सरकार हर साल EPF पर इंटरेस्ट रेट तय करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यह रेट लगभग 8.25% है। यह इंटरेस्ट टैक्स-फ्री होता है, और पूरी रकम सुरक्षित होती है क्योंकि यह एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है।

RD स्कीम

RD, या रिकरिंग डिपॉजिट, एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड रकम जमा करते हैं। यह स्कीम बैंकों और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह उपलब्ध है। RD पर इंटरेस्ट रेट बैंक के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। औसतन, यह 6% से 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट देता है। RD का टर्म 6 महीने से 10 साल तक हो सकता है। मैच्योरिटी पर, आपको जमा की गई रकम के साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए सही है जो रेगुलर छोटी-छोटी रकम बचाना चाहते हैं।

दोनों स्कीम सुरक्षित

दोनों स्कीम सुरक्षित हैं क्योंकि वे सरकार या बैंक द्वारा गारंटीड हैं। हालांकि, EPF ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम है और इसका इंटरेस्ट रेट आमतौर पर RD से ज़्यादा होता है।

EPF इंटरेस्ट रेट: 8.25 प्रतिशत

RD इंटरेस्ट रेट: 6%–7.5%

इसलिए, रिटर्न के मामले में, EPF, RD से बेहतर साबित होता है।

टैक्स-फ्री और टैक्सेबल

EPF में इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के तहत टैक्स-फ्री होते हैं, और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स-फ्री होता है (अगर आपने 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक कंट्रीब्यूट किया है)। हालांकि, RD पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, जिसका मतलब है कि आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा।

अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए, तो RD से पैसे निकालना आसान होता है (हालांकि कुछ पेनल्टी लग सकती हैं)। EPF से पैसे निकालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह एक लॉन्ग-टर्म (रिटायरमेंट) स्कीम है। हालांकि, कुछ खास हालात में (जैसे घर खरीदना, शादी या मेडिकल इमरजेंसी) कुछ पैसे निकालने की इजाज़त है।

किसे क्या चुनना चाहिए?

अगर आप सैलरी वाले व्यक्ति हैं और लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं, तो EPF आपके लिए बेहतर है। अगर आप सेल्फ-एम्प्लॉयड हैं या शॉर्ट-टर्म सेविंग्स करना चाहते हैं, तो RD एक अच्छा ऑप्शन है। EPF और RD दोनों ही सुरक्षित इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन EPF लॉन्ग-टर्म ग्रोथ और टैक्स सेविंग्स के मामले में ज़्यादा फायदे देता है। RD एक आसान और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, जो शॉर्ट-टर्म और मीडियम-टर्म लक्ष्यों के लिए सही है।

अगर आपका लक्ष्य सुरक्षित और स्थिर रिटर्न के साथ रिटायरमेंट फंड बनाना है, तो EPF सबसे अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, अगर आप हर महीने थोड़ी रकम बचाकर जल्दी रिटर्न चाहते हैं, तो RD भी एक भरोसेमंद ऑप्शन है।

नोट : किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी अपनी ज़िम्मेदारी पर इन्वेस्ट करें, आज समाज इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

