Environmental Protection Awareness : पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन

Environmental Protection Awareness(आज समाज) फरीदाबाद। नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा फरीदाबाद में ‘सुनो नहरों की पुकार’ मिशन के तहत एक अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका लक्की ड्रा 12 सितंबर को निकाला जाएगा और विजेता प्रतिभागियों को इनाम स्वरूप साइकिल दी जाएगी।
प्रतियोगिता का थीम ‘सिंगल यूज प्लास्टिक लाओ-पर्यावरण बचाओ, इको ब्रिक्स बनाओ-ईनाम में साइकिल पाओ’ था। प्रतियोगिता के तहत विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक को पानी या कोल्ड ड्रिंक की खाली प्लास्टिक बोतल में भरकर जमा करवाना था।
रावमावि सराय ख्वाजा फरीदाबाद के प्रधानाचार्य रविंदर कुमार मनचंदा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन मिशन संरक्षक व हसला राज्य संगठन सचिव दीपक छारा के निर्देशन में किया गया है। प्रतियोगिता की थीम ‘सिंगल यूज प्लास्टिक लाओ-पर्यावरण बचाओ-इको ब्रिक्स बनाओ-इनाम में साइकिल पाओ’ रखी गई।
इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। विद्यार्थियों से प्राप्त हुई इको ब्रिक्स का प्रयोग करके विद्यालय के मैदान में एक पेड़ का चबूतरा बनाया गया है जो विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है।
