Share Market Update : शेयर बाजार में लौटा उत्साह, लगातार दूसरे दिन छाई हरियाली

सेंसेक्स 226.86 अंक ऊपर चढ़ा तो वहीं निफ्टी में भी 57.95 अंक की तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : आठ कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में दोबारा से उत्साह लौट रहा है। यही कारण है कि बुधवार को बड़ी तेजी के बाद शुक्रवार को सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। यहां बता दें कि गुरुवार को गांधी जयंती और दशहरा होने के कारण शेयर बाजार बंद रहा था।

शुक्रवार की तेजी के पीछे विशेषज्ञ धातु शेयरों में खरीदारी और वैश्विक बाजारों में तेजी बता रहे हैं। इसी के चलते बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 226.86 अंक या 0.28 प्रतिशत उछलकर 81,207.17 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, सूचकांक 602.42 अंकों के उतार-चढ़ाव के साथ 81,251.99 के उच्चतम और 80,649.57 के निम्नतम स्तर तक गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,894.25 पर आ गया।

शुक्रवार को टाटा स्टील के शेयर रहे सबसे तेज

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील में सबसे अधिक 3.40 प्रतिशत की तेजी आई, जिसके बाद पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारती एयरटेल का स्थान रहा। इसके विपरीत, टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फिनसर्व प्रमुख पिछड़ने वालों में से थे।

कम हुआ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह काफी ज्यादा नकारात्मक रहा और शेयर बाजार लगातार गिरता रहा। वहीं आरबीआई के आंकड़ों ेके अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार दूसरे सप्ताह कमी दर्ज की गई है। इस कमी के पीछे विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकालना रहा है। यही कारण है कि 26 सिंतबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.334 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर रह गया। ज्ञात रहे कि इससे पिछले सप्ताह यानि 19 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रह गया था।

सोने और चांदी की कीमत में गिरावट

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी अपने उच्चतम स्तर से 500 रुपए गिरकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। वहीं चांदी की कीमतें भी 500 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गईं। निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली करने व अमेरिकी डॉलर में मामूली सुधार से बाजार की धारणा प्रभावित हुई।