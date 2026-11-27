नई दिल्ली. सूरज बड़जात्या की फिल्मों का इंतजार हर किसी को रहता है. आम लोगों की कहानी को बड़े पर्दे पर उनकी जुबानी करने का हुनर उनको आता है. जब आप समाज की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, तो क्या होता है? सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ (Yeh Prem Mol Liya) इसी सवाल का जवाब लेकर आई है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं.

फिल्म की कहानी प्रेम नाम के एक म्यूजिक कंपोजर की है. जिसे पत्रकार पूर्वा से प्यार हो जाता है. प्रेम अपनी पहली बड़ी फिल्म में काम पाने के लिए गाने तैयार कर रहा है. उसे इन गानों की प्रेरणा पूर्वा से मिलती है. शुरुआत में यह एकतरफा प्यार की कहानी होती है. इसके बाद ये धीरे-धीरे दोस्ती में बदल जाती है. परिवार में एक इमरजेंसी आने के बाद कहानी नया मोड़ लेती है. पूर्वा भी प्रेम के लिए भावनाएं महसूस करने लगती है. पूर्वा पर अपने पूरे महिला परिवार की जिम्मेदारी है. वह शादी के बाद अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती. ऐसे में प्रेम समाज की हर पुरानी परंपरा और रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने का फैसला करता है. यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है.

फिल्म में क्या अच्छा है और कहां रह गई कमी?

‘ये प्रेम मोल लिया’ सूरज बड़जात्या की बाकी फिल्मों जैसी है. इसमें भी पहले की तरह ही दो परिवारों की कहानी और एक हादसे की कहानी है. पारिवारिक ड्रामा आखिर में जाकर हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती है. पहले हाफ की फिल्म में ही स्टोरी धीमी पड़ जाती है. दूसरे हाफ में इसके खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं. उसकी कमियों को नजरअंदाज करना पड़ता है. आयुष्मान-शरवरी की यह फिल्म भी कुछ ऐसी ही है. फिल्म की कहानी बीच में अपनी पकड़ थोड़ी खो देती है. दोनों की प्रेम कहानी और फिर शादी तक पहुंचने का सफर कुछ जगहों पर जल्दबाजी में दिखाया गया है.

कहानी के कुछ घटनाक्रम भी वास्तविकता से दूर लगते हैं. कहानी का मूल विचार अच्छा होने के कारण इन छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करना मुश्किल नहीं लगता. फिल्म के कुछ हिस्से जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं. कहानी की पकड़ कमजोर पड़ती है. यह दोबारा दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहती है. करीब तीन घंटे की फिल्म देखना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता. फिल्म रिश्तों, परिवार की अपेक्षाओं और शादी को लेकर ऐसे सवाल उठाती है, जो अक्सर जेनरेशन Z (Gen Z) के मन में आते हैं.

एक्टिंग: शरवरी ने जीता दिल

शरवरी तेजी से बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों की कतार में शामिल होती नजर आ रही हैं. उनकी हर नई फिल्म में उनका अभिनय एक खास आकर्षण बनकर सामने आता है. ‘ये प्रेम मोल लिया’ में पूर्वा के किरदार में भी वह फिल्म की सबसे बड़ी खासियत हैं. शरवरी ने एक ऐसी आधुनिक कामकाजी महिला का किरदार निभाया है. अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती है. वह अपनी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करती है. साथ ही अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना भी जानती है.

सूरज बड़जात्या की दुनिया के नए प्रेम यानी आयुष्मान खुराना किरदार के साथ न्याय करते हैं. उनका किरदार एक ऐसे शख्स का है, जिसे ग्रीन फ्लैग यानी एक आदर्श साथी के रूप में दिखाया गया है. अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, स्वानंद किरकिरे, सौम्या टंडन और सीमा पाहवा जैसे कलाकार फिल्म को एक बड़े परिवार के रूप में मजबूती देते हैं. सूरज बड़जात्या की फिल्मों की तरह यहां भी परिवार के सभी किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर

‘ये प्रेम मोल लिया’ हिमेश रेशमिया की म्यूजिकल फिल्म है. इसके गानों को फिल्म की रिलीज से पहले धूम मचा रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है. खासतौर पर रोमांटिक और इमोशनल दृश्यों में गाने कहानी के प्रभाव को मजबूत बनाते हैं. फिल्म का टाइटल ट्रैक बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर अच्छा काम करता है. सीन के साथ आसानी से घुल-मिल जाता है. लोकप्रिय गाना ‘झुमका पटोला’ भी कहानी में सही जगह इस्तेमाल किया गया है. गरबा गीत ‘जय अंबे’ गरबा नाइट जैसा उत्साह पैदा करने में थोड़ा पीछे रह जाता है. संभव है कि यह गाना लंबे समय तक श्रोताओं की जुबान पर न रहे. फिल्म का अंत ‘बुलाए छठी मां’ गाने के साथ होता है. इस गाने के जरिए प्रेम की बिहारी जड़ों को दिखाया गया है, जब पूर्वा छठ का व्रत रखती है.