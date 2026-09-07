Who is Rhiya Ahir: बिग बॉस 20 से बाहर हुई रिया अहीर, आखिर कौन हैं ये हसीना?

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Sanskriti Jaipuria
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Who is Rhiya Ahir: रिया अहीर ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री से चूक गईं, लेकिन इससे पहले मॉडल, एक्ट्रेस और उद्यमी के तौर पर पहचान बना चुकी हैं. मुंबई प्रदर्शन के दौरान भी वह सुर्खियों में रही थीं.

Who is Rhiya Ahir: सलमान खान का चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ शुरू हो चुका है. इस सीजन में 16 कंटेस्टेंट्स ने घर में दस्तक दी है. इनमें माही विज, कनिका मान, आसिफ खान, ईशा रिखी, लव गिल, अमन गांधी और मैरी कॉम जैसे नाम शामिल हैं. शो में एंट्री को लेकर रिया अहीर का नाम भी काफी चर्चा में था, लेकिन वह आखिरकार घर का हिस्सा नहीं बन सकीं. हालांकि, बिग बॉस के मंच तक पहुंचने से पहले ही रिया अपनी पहचान बना चुकी हैं.

कौन हैं रिया अहीर?

रिया अहीर का असली नाम रिया यादव बताया जाता है. सोशल मीडिया पर वह अपने नाम के साथ ‘रिया इकोसिया’ भी इस्तेमाल करती हैं. 27 साल की रिया पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस हैं. इसके अलावा वह बिजनेस की दुनिया में भी सक्रिय हैं. रिया ‘रियासत’ नाम का क्लोदिंग ब्रांड चलाती हैं, जिसके तहत वह खुद कपड़े तैयार करने और डिजाइन करने का काम करती हैं.

म्यूजिक वीडियो में भी दिखा चुकी हैं जलवा

रिया को डांस और म्यूजिक में भी खास दिलचस्पी है. वह कुछ म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. हाल ही में उन्हें ‘दिलबरा’ नाम के म्यूजिक वीडियो में देखा गया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और भगवान में उनकी गहरी आस्था है.

‘बिग बॉस 20’ में क्यों नहीं मिली एंट्री?

रिया अहीर ‘बिग बॉस 20’ के प्रीमियर पर पहुंची थीं, लेकिन घर में प्रवेश का फैसला दर्शकों की वोटिंग पर निर्भर था. ‘फैंस का फैसला’ सेगमेंट में रिया का मुकाबला लव गिल से हुआ. दर्शकों ने वोटिंग के जरिए लव गिल को चुना. कम वोट मिलने की वजह से रिया की बिग बॉस हाउस में एंट्री नहीं हो सकी.

मुंबई पुलिस की वैन रोककर भी चर्चा में आई थीं

बिग बॉस से पहले भी रिया सुर्खियां बटोर चुकी हैं. कुछ समय पहले मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इन विजुअल्स में रिया मुंबई पुलिस की वैन को रोकती दिखाई दी थीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके इस कदम को लेकर काफी चर्चा हुई और कई यूजर्स ने उनके साहस की तारीफ भी की.

 