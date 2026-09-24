Mushtaq Khan Death: ‘वेलकम’ फेम मुश्ताक खान नहीं रहे, 56 साल की उम्र में निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जंग

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Amit Upadhyay
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Mushtaq Khan Death News: ‘वेलकम’ और ‘हेरा फेरी’ जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे और करीब 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है।
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'वेलकम’ फेम मुश्ताक खान का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

‘Welcome’ Actor Mushtaq Khan Dies: हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। ‘वेलकम’, ‘हेरा फेरी’, ‘हम हैं राही प्यार के’ और ‘जोड़ी नंबर 1’ जैसी फिल्मों में अपनी सपोर्टिंग और कॉमिक भूमिकाओं से पहचान बनाने वाले एक्टर लंबे समय से लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की पुष्टि उनके बिजनेस पार्टनर शिवम ने की है। मुश्ताक खान ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान को पिछले करीब 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में रखा गया था।

‘वेलकम’ के बल्लू ने छोड़ी खास पहचान

मुश्ताक खान को 2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘वेलकम’ में बल्लू के किरदार के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल जैसे कलाकारों के साथ काम किया था। उनका कॉमिक अंदाज और संवाद दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। IMDb पर भी ‘वेलकम’ को उनके प्रमुख कामों में शामिल किया गया है। उनके फिल्मी करियर में ‘हेरा फेरी’, ‘हम हैं राही प्यार के’, ‘जोड़ी नंबर 1’, ‘वांटेड’, ‘गदर 2’, ‘बधाई दो’ और ‘स्त्री 2’ समेत कई फिल्में शामिल हैं। हाल के वर्षों में भी वह लगातार फिल्मों में नजर आते रहे।

टीवी पर भी कई सीरियल्स में किया काम

मुश्ताक खान ने सिर्फ फिल्मों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने टेलीविजन पर भी कई चर्चित धारावाहिकों में काम किया। ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’ में उनकी भूमिका को दर्शकों ने पसंद किया था। उनके लंबे करियर में टेलीविजन और फिल्म दोनों माध्यमों में अलग-अलग तरह के किरदार शामिल रहे हैं। मुश्ताक खान का अभिनय करियर कई दशकों तक फैला रहा और उन्होंने बड़ी संख्या में फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया।

बालाघाट में हुआ था मुश्ताक का जन्म

मुश्ताक खान का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर में हुआ था। उन्होंने हिंदी मनोरंजन जगत में चरित्र और कॉमेडी भूमिकाओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। सपोर्टिंग अभिनेता के तौर पर काम करते हुए उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की और अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। उनकी कॉमिक टाइमिंग विशेष रूप से दर्शकों के बीच चर्चित रही। मुश्ताक खान के निधन से पहले भी उनका काम लगातार जारी था। उनकी फिल्मोग्राफी में 2025 और 2026 की कई रिलीज शामिल हैं। उनकी हालिया फिल्मों में ‘कोकीन’, ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’, ‘ड्रॉप आउट’ और अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं।